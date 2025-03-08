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Эксклюзив

Тренер Шары Буллета допустил, что Анкалаев победит Перейру нокаутом

Тренер Шары Буллета: Анкалаев может нокаутировать Перейру в третьем раунде
Тренер Гор Азизян отметил, что, если Магомед Анкалаев будет доминировать в борьбе, поединок против Алекса Перейры будет для него легким
Фото: Магомед Анкалаев (Фото: Carmen Mandato / Getty Images)
Фото: Магомед Анкалаев (Фото: Carmen Mandato / Getty Images)

В предстоящем поединке россиянин Магомед Анкалаев имеет все шансы нокаутировать бразильца Алекса Перейру уже в третьем раунде при условии активных действий в борьбе. Об этом «РБК Спорту» заявил тренер Шары Буллета Гор Азизян.

«Если Анкалаев будет бороться, я думаю, это будет легкий бой. Если же он будет действовать, как обещал, то шансы на победу 50 на 50. Преимущество Магомеда — в борьбе. Он мой фаворит в этом бою. Если он будет бороться, то может вообще в третьем раунде нокаутировать Перейру», — сказал Азизян.

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Магомед Анкалаев

В воскресенье, 9 марта, в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 313, в котором Анкалаев сразится в титульном бою с обладателем чемпионского пояса в полутяжелом весе Перейрой.

На счету 32-летнего Анкалаева 20 побед, одно поражение и одна ничья в профессиональной карьере.

У 37-летнего Перейры 12 побед и два поражения в MMA. Бразилец входит в первую тройку рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

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Авторы
Теги
Полина Мельникова
UFC Магомед Анкалаев Алекс Перейра смешанные единоборства (ММА)
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