Звезды ММА оценили шансы россиянина против одного из лучших бойцов UFC

Россиянин Магомед Анкалаев встретится с бразильцем Алексом Перейрой в бою за пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе. Кого звезды ММА назвали фаворитом поединка — в подборке «РБК Спорт»

Магомед Анкалаев (Фото: Global Look Press)

Бой россиянина Магомеда Анкалаева и чемпиона UFC в полутяжелом весе бразильца Алекса Перейры возглавит турнир UFC 313, который состоится 9 марта.

В случае победы Анкалаева впервые в истории сразу два россиянина могут стать чемпионами в двух весовых категориях. Среди российских бойцов на данный момент одним титулом в легком весе обладает Ислам Махачев.

Перейра — один из самых талантливых бойцов UFC. Он дебютировал в ММА в относительно позднем возрасте — 27 лет. Однако до этого достиг серьезных высот в кикбоксинге: стал чемпионом престижного промоушена Glory в среднем и полутяжелом весах, а также участвовал в других элитных промоушенах.

В UFC дебютировал в ноябре 2021 года, а через год получил чемпионский бой против непобедимого в среднем весе Исраэля Адесаньи и использовал этот шанс. Всего на пути к чемпионскому титулу, который потерял в реванше, он победил четырех соперников. Даже у любимца главы UFC Дэйны Уайта Конора Макгрегора путь к поясу был длиннее.

Перейра является одним из сильнейших страйкеров в ММА.

Анкалаев дебютировал в UFC и ММА заметно раньше, хотя на пять лет младше соперника. Будучи выходцем из самбо, он отличный борец. Незрелищность боев Анкалаева негативно сказалась на его пути к поясу.

В 2022 году он наконец-то получил чемпионский бой. Несмотря на преимущество над Яном Блаховичем, судьи отказались присудить россиянину победу, зафиксировав ничью. Уайт же отметил, что бой был ужасным и титул будет разыгран в другом поединке.

Букмекеры не смогли выявить фаворита в поединке. Российские звезды отдают небольшое предпочтение Анкалаеву, американские — Перейре.

Кого назвали фаворитом звезды UFC

Ислам Махачев, чемпион UFC в легком весе

«Я вижу Анкалаева фаворитом в бою с Перейрой, но небольшим, честно сказать. Алекс — очень сильный спортсмен, у него огромная любительская карьера, он прошел через огонь и воду, дрался в тяжелых боях, имеет колоссальный опыт. Все знают, что Перейра — ударник. Но стоит хорошо подготовиться к поединку», — заявил Махачев «СЭ».

Дэн Харди, бывший британский боец UFC в полусреднем весе

«Я думаю, Перейра добьется победы. Мне кажется, этот бой станет поворотным в карьере Анкалаева. Ему придется использовать все свои навыки по ММА. Кажется, что у себя в голове Анкалаев считает себя ударником с борьбой в качестве подстраховки. И эти мысли обернутся для него крахом», — заявил Харди в интервью Submission Radio.

Грант Доусон, американский боец, занимающий 14-е место в рейтинге UFC в легком весе

«Я ставлю на Алекса. Конечно, Магомед мог бы победить за счет борьбы. Но я видел его бой против Блаховича и не впечатлился. Думаю, Алекс добьется победы. Но могу представить, как Анкалаев валит Перейру на землю и возит по полу. Но все равно ставлю на Алекса», — заявил Доусон в интервью Джеймсу Линчу на You-Tube.

Доминик Круз, бывший двукратный чемпион UFC

«Ударка Перейры выглядит феноменально. А про Анкалаева мы почти ничего не знаем. Он говорит, что собирается драться в стойке, но я надеюсь, что этого не будет. Потому что хочется увидеть настоящий вызов для Перейры. А лучший способ для Анкалаева дать бой Перейре — смешать ударку и борьбу. Я хочу увидеть красоту боевых искусств от Анкалаева, смешение борьбы и ударки. И это станет ключом к победе над Перейрой», — заявил Круз в интервью Helen Yee Sports.

Майкл Биспинг, бывший чемпион UFC в среднем весе

«Мы все знаем: Анкалаев говорит, что не будет включать борьбу. На мой взгляд, это будет дурацкое решение: не бороться, не чередовать стили, не угрожать тейкдаунами, чтобы замедлить атаки Перейры. Дурацкое», — заявил Биспинг на своем You-Tube-канале.

Роберт Уиттакер, бывший чемпион UFC в среднем весе

«Трудно сказать, кто победит. Потому что Перейра уже снял много вопросов, но он еще не проходил испытание настоящим борцом. Я бы не назвал Анкалаева 100-процентным борцом. Но мне кажется, что Магомед будет пытаться повалить Перейру на землю все 25 минут. И тогда это будет долгая ночь для Алекса. Надо просто остановить Перейру, повалив его на спину. Вот ключ к победе над бразильцем», — заявил Уиттакер в интервью Submission Radio.

Чейл Соннен, бывший боец UFC

«Если Перейра выиграет, он будет искать что-то новое, а если проиграет — уйдет. Мне кажется, что многие из вас забыли, как Перейра перешел в полутяжи. Он проиграл, после чего открыл двери в новый вес. Никакого пояса, никакого отдыха — только движение вверх. Независимо от исхода боя с Анкалаевым Перейру ждут изменения. Думаю, он поднимется в тяжелый вес», — заявил Соннен на своем You-Tube-канале.

Мовсар Евлоев, занимающий четвертое место в рейтинге UFC в полулегком весе

«Даже если Магомед не будет бороться, у него достаточно навыков в стойке, чтобы побить Перейру. Алекс плохо защищается, он верит в свою силу и принимает удары», — сказал Евлоев в интервью You-Tube каналу Home of Fight.