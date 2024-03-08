«Динамо» вырвало третью победу в серии первого раунда плей-офф КХЛ
Московское «Динамо» в гостях овертайме обыграла одноименный клуб из Минска в четвертом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Седрик Пакетт (45-я и 50-я минуты) и Егор Римашевский (65). У проигравших отличились Сэм Энас (29) и Роб Хэмилтон (45).
Счет в серии до четырех побед стал 3–1 в пользу московского клуба.
Следующий матч состоится 10 марта в Москве.
Московское «Динамо» выиграло регулярный чемпионат КХЛ в нынешнем сезоне, минчане были восьмыми в Западной конференции.
Ранее 8 марта определились первые участники 1/4 финала. Московский «Спартак» победил в первом раунде череповецкую «Северсталь», действующий чемпион ЦСКА уступил ярославскому «Локомотиву», а казанский «Ак Барс» проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту».
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