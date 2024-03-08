«Динамо» вырвало третью победу в серии первого раунда плей-офф КХЛ

Московский клуб обыграл в овертайме минское «Динамо» со счетом 3:2. По ходу встречи «бело-голубые» дважды уступали, но сумели добиться победы

Игроки московского «Динамо» (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Московское «Динамо» в гостях овертайме обыграла одноименный клуб из Минска в четвертом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Седрик Пакетт (45-я и 50-я минуты) и Егор Римашевский (65). У проигравших отличились Сэм Энас (29) и Роб Хэмилтон (45).

Счет в серии до четырех побед стал 3–1 в пользу московского клуба.

Следующий матч состоится 10 марта в Москве.

Московское «Динамо» выиграло регулярный чемпионат КХЛ в нынешнем сезоне, минчане были восьмыми в Западной конференции.

Ранее 8 марта определились первые участники 1/4 финала. Московский «Спартак» победил в первом раунде череповецкую «Северсталь», действующий чемпион ЦСКА уступил ярославскому «Локомотиву», а казанский «Ак Барс» проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту».