Канадская фигуристка предложила Валиевой оставить себе отобранные медали
Россиянка Камила Валиева может оставить себе медали за результаты, которые были аннулированы после допинг-скандала, заявила Vseprosport олимпийская чемпионка Пхенчхана в командном турнире фигуристов канадка Меган Дюамель.
«Не понимаю, зачем хранить эти награды, раз результат соревнований был аннулирован. Но если ISU этого не требует, думаю, Валиева может оставить медали себе», — сказала Дюамель.
ТАСС 5 февраля со ссылкой на источник сообщил, что Валиева не вернула ни одну из медалей, которых была лишена решением Спортивного арбитражного суда (CAS) за нарушение антидопинговых правил.
Дисквалификация Валиевой закончится в декабре 2025 года.
После решения CAS Валиева потеряла все награды, завоеванные с 25 декабря 2021 года, в том числе золото чемпионата Европы, золотую, серебряную и бронзовую награды чемпионатов России, награды финала и этапов Гран-при России.
Дюамель регулярно критически высказывается в адрес российских фигуристов и тренеров. В частности, она призывала бойкотировать Игры в случае допуска туда России, а также возмущалась переходами российских фигуристов в другие сборные.
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