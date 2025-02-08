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Канадская фигуристка предложила Валиевой оставить себе отобранные медали

Канадка Дюамель предложила Валиевой оставить себе отобранные за допинг медали
ТАСС ранее сообщал, что российская фигуристка не вернула ни одну из наград, которых ее лишил CAS за допинг. Олимпийская чемпионка Меган Дюамель считает, что Камила Валиева может оставить медали себе
Камила Валиева
Камила Валиева (Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press )

Россиянка Камила Валиева может оставить себе медали за результаты, которые были аннулированы после допинг-скандала, заявила Vseprosport олимпийская чемпионка Пхенчхана в командном турнире фигуристов канадка Меган Дюамель.

«Не понимаю, зачем хранить эти награды, раз результат соревнований был аннулирован. Но если ISU этого не требует, думаю, Валиева может оставить медали себе», — сказала Дюамель.

ТАСС 5 февраля со ссылкой на источник сообщил, что Валиева не вернула ни одну из медалей, которых была лишена решением Спортивного арбитражного суда (CAS) за нарушение антидопинговых правил.

Журова посоветовала Валиевой отдать отобранные за допинг медали
Спорт
Камила Валиева

Дисквалификация Валиевой закончится в декабре 2025 года.

После решения CAS Валиева потеряла все награды, завоеванные с 25 декабря 2021 года, в том числе золото чемпионата Европы, золотую, серебряную и бронзовую награды чемпионатов России, награды финала и этапов Гран-при России.

Дюамель регулярно критически высказывается в адрес российских фигуристов и тренеров. В частности, она призывала бойкотировать Игры в случае допуска туда России, а также возмущалась переходами российских фигуристов в другие сборные.

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Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Камила Валиева Меган Дюамель допинг CAS
Камила Валиева фото

Камила Валиева

спортсменка, фигуристка
26 апреля 2006 года
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