Журова посоветовала Валиевой отдать отобранные за допинг медали
Фигуристке Камиле Валиевой нужно вернуть медали за аннулированные результаты, потому что они связаны со скандалом, заявила Vseprosport депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова.
ТАСС 5 февраля со ссылкой на источник сообщил, что Валиева не вернула ни одну из медалей, которых была лишена решением Спортивного арбитражного суда (CAS) за нарушение антидопинговых правил.
Журова считает, что Валиева заслужила свои медали, но сама бы она не стала держать дома награду «с такой подоплекой».
«Если Валиева вернет медали, она же тем самым не признает правоту WADA и CAS. Главное, что Камила, ее болельщики и мы все знаем, что она невиновна. Ну и пусть забирают медали Валиевой, если они так нужны кому-то», — сказала Журова.
РБК направил запрос в пресс-службу ISU, пресс-службу ФФККР, обратился за комментарием к Камиле Валиевой.
Дисквалификация Валиевой закончится в декабре 2025 года.
После решения CAS Валиева потеряла все награды, завоеванные с 25 декабря 2021-го, в том числе золото чемпионата Европы, золотую, серебряную и бронзовую награды чемпионатов России, награды финала и этапов Гран-при России.
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