Фигуристка Костылева вернулась к Плющенко после конфликта тренера с ее матерью

21 декабря Евгений Плющенко объявил о прекращении работы с фигуристкой Еленой Костылевой из-за конфликта с ее матерью. В тот же день стало известно, что девушка перешла к тренеру Софье Федченко

Елена Костылева (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Российская фигуристка Елена Костылева вернулась к тренировкам в группе «Ангелы Плющенко», принадлежащей двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко. Об этом тренер сообщил в своем телеграм-канале.

После конфликта с Ириной Костылевой, матерью фигуристки, Плющенко 21 декабря объявил о завершении сотрудничества с ее дочерью. В этот же день стало известно о переходе фигуристки к тренеру Софье Федченко.

«Мы все живем и все делаем ради наших детей. Ради Лены, и только ради нее, мы стерли ластиком из жизни весь негатив и переступили через все наши принципы. В Рождество — в Светлый Христианский праздник — все вместе поговорили и решили начать нашу спортивную жизнь с ней с чистого листа», — говорится в сообщении Плющенко.

Плющенко добавил, что за последние полтора месяца Костылева лишь один раз была на льду в его академии из-за болезни и операции. «Нам предстоит проделать очень большую работу вместе. Дай Бог все у нас получится», — отметил он.

Мать фигуристки Ирина Костылева, известная критическими высказываниями в адрес Евгения Плющенко и его академии фигурного катания, вновь обратила на себя внимание после этапа юниорского Гран-при в Москве. Поводом послужило второе место, занятое ее дочерью. В своем телеграм-канале Костылева заявила, что сотрудничество Лены с Плющенко обернулось «полным фиаско» на льду.

25 ноября Плющенко заявил, что обратился к уполномоченному при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой с жалобой на Ирину Костылеву. В своем обращении двукратный олимпийский чемпион, по его словам, указал на регулярные нарушения правопорядка со стороны Костылевой, включая жестокое обращение с ее собственным ребенком, подкрепленные видеодоказательствами.

14-летняя Костылева, выигравшая первенство России и финал юниорского Гран-при в прошлом сезоне, продолжила показывать высокие результаты и в нынешнем, победив на этапе Гран-при в Москве и став второй в Омске.