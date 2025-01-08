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«Барселоне» разрешили временно заявить Дани Ольмо на вторую часть сезона

Каталонцы столкнулись с проблемами с регистрацией игроков из-за несоблюдения финансового fair play. Высший совет по спорту разрешил заявить Ольмо и Пау Виктора, пока будет рассматриваться апелляция «Барселоны» на решение Ла Лиги
Дани Ольмо
Дани Ольмо (Фото: Stuart Franklin / Getty Images)

Высший совет по спорту (CSD) Испании разрешил временно внести в заявку на вторую часть сезона двух футболистов «Барселоны» — полузащитника Дани Ольмо и форварда Пау Виктора. Об этом сообщает AS.

Таким образом, футболисты могут играть за каталонцев, пока будет рассматриваться апелляция «Барселоны» на решение Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) и Ла Лиги, которые отказали в регистрации Ольмо и Виктору. Этот процесс может занять несколько месяцев. CSD разрешил им играть за «Барселону», чтобы избежать «серьезного экономического и спортивного ущерба для клуба и игроков».

«Барселона» ранее пыталась через суд добиться регистрации игроков, заявив, что правила Ла Лиги лишают их права на работу, но клубу было отказано. Ла Лига также не стала делать исключение для каталонского клуба. Дело в том, что у «Барселоны» были проблемы с заявкой игроков из-за несоблюдения финансового fair play. В первой части сезона Ольмо и Виктор играли лишь благодаря тому, что другие футболисты «Барселоны» выбыли из-за серьезных травм, но сейчас они восстановились.

Один из лучших бомбардиров Евро-2024 Ольмо перешел в «Барселону» в августе прошлого года из «Лейпцига» за €55 млн. При этом в контракте футболиста есть пункт, что он может стать свободным агентом, если «Барселона» его так и не зарегистрирует.

В нынешнем сезоне Ольмо сыграл за «Барселону» 15 матчей, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. У Виктора было 17 матчей, два гола и один ассист.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Барселона чемпионат Испании по футболу Дани Ольмо
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