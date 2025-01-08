«Барселоне» разрешили временно заявить Дани Ольмо на вторую часть сезона
Высший совет по спорту (CSD) Испании разрешил временно внести в заявку на вторую часть сезона двух футболистов «Барселоны» — полузащитника Дани Ольмо и форварда Пау Виктора. Об этом сообщает AS.
Таким образом, футболисты могут играть за каталонцев, пока будет рассматриваться апелляция «Барселоны» на решение Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) и Ла Лиги, которые отказали в регистрации Ольмо и Виктору. Этот процесс может занять несколько месяцев. CSD разрешил им играть за «Барселону», чтобы избежать «серьезного экономического и спортивного ущерба для клуба и игроков».
«Барселона» ранее пыталась через суд добиться регистрации игроков, заявив, что правила Ла Лиги лишают их права на работу, но клубу было отказано. Ла Лига также не стала делать исключение для каталонского клуба. Дело в том, что у «Барселоны» были проблемы с заявкой игроков из-за несоблюдения финансового fair play. В первой части сезона Ольмо и Виктор играли лишь благодаря тому, что другие футболисты «Барселоны» выбыли из-за серьезных травм, но сейчас они восстановились.
Один из лучших бомбардиров Евро-2024 Ольмо перешел в «Барселону» в августе прошлого года из «Лейпцига» за €55 млн. При этом в контракте футболиста есть пункт, что он может стать свободным агентом, если «Барселона» его так и не зарегистрирует.
В нынешнем сезоне Ольмо сыграл за «Барселону» 15 матчей, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. У Виктора было 17 матчей, два гола и один ассист.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Как выглядит крупнейший в мире айсберг. Видео
Пентагон согласился предоставить льготы уволенным за ориентацию ветеранам
Какое авто можно купить за ₽500 тыс. Подборка
В Китае зафиксировали вспышку вируса. Уровень смертности достигает 43%
9 предметов времен СССР, которые используют в современных интерьерах
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Рождество в бокале. Подборка вин с ароматом зимних праздников
Овечкин назвал лучшего спортсмена 2024 года
Герб Дании изменили после слов Трампа про Гренландию
Что будет с акциями «Сбера» в 2025 году
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов