«Барселоне» окончательно отказали в заявке купленного за €55 млн игрока

Каталонцы столкнулись с проблемами с регистрацией Дани Ольмо из-за несоблюдения финансового fair play. Теперь испанец не сможет сыграть во второй части сезона и может бесплатно покинуть каталонский клуб

Дани Ольмо (Фото: Rafa Babot / Getty Images)

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) и Ла Лига опубликовали совместное заявление, в котором говорится об отказе в регистрации Дани Ольмо на вторую часть сезона в чемпионате Испании.

Это означает, что, несмотря на продажу пакета VIP-лож на «Камп Ноу», которая принесет в казну «Барселоны» несколько десятков миллионов евро, сделка была совершена после крайнего срока регистрации игроков на вторую часть сезона, отмечает AS.

«Барселоне» также не удалось зарегистрировать форварда Пау Виктора на вторую часть сезона.

«Барселона» ранее пыталась через суд добиться регистрации игроков, заявив, что правила Ла Лиги лишают их права на работу, но клубу было отказано. Ла Лига также не стала делать исключение для каталонского клуба.

Один из лучших бомбардиров Евро-2024 Ольмо перешел в «Барселону» в августе из «Лейпцига» за €55 млн. При этом каталонцы перед стартом сезона столкнулись с проблемами с его заявкой из-за несоблюдения финансового fair play. Ольмо внесли в заявку только спустя два тура чемпионата Испании, это удалось сделать после того, как датский защитник Андреас Кристенсен получил серьезную травму и выбыл на четыре месяца. Сейчас же Кристенсен восстановился и Ольмо нужно было снова регистрировать, чего сделать не удалось.

При этом в контракте Ольмо есть пункт, что он может стать свободным агентом, если «Барселона» его так и не зарегистрирует.

В нынешнем сезоне Ольмо сыграл за «Барселону» 15 матчей, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. У Виктора было 17 матчей, два гола и один ассист.