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У «Барселоны» снова возникли проблемы с регистрацией игрока за €55 млн

«Барселоне» снова не дали зарегистрировать купленного за €55 млн Дани Ольмо
Каталонцы столкнулись с проблемами с заявкой из-за несоблюдения финансового fair play. В первой части сезона Дани Ольмо смог играть из-за травмы Андреаса Кристенсена, но теперь датчанин восстановился и испанца заявить пока нельзя
Дани Ольмо
Дани Ольмо (Фото: Alex Caparros / Getty Images)

Коммерческий суд Барселоны отклонил апелляцию «Барселоны» по делу о регистрации полузащитника сборной Испании Дани Ольмо в чемпионате Испании. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

«Барселона» подавала апелляцию, заявив, что правила Ла Лиги лишают Ольмо права на работу, но судья отклонил их ходатайство. 30 декабря каталонский клуб ждет еще одно заседание по делу футболиста.

Крайний срок для регистрации Ольмо на вторую часть чемпионата Испании — 31 декабря.

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Один из лучших бомбардиров Евро-2024 Ольмо стал перешел в «Барселону» в августе из «Лейпцига» за €55 млн. При этом каталонцы перед стартом сезона столкнулись с проблемами с его заявкой из-за несоблюдения финансового fair play. Ольмо внесли в заявку только спустя два тура чемпионата Испании, это удалось сделать после того, как датский защитник Андреас Кристенсен получил серьезную травму и выбыл на четыре месяца. Сейчас же Кристенсен восстановился и Ольмо нужно снова регистрировать. Вероятно, каталонцам придется кого-нибудь продать, что это сделать.

При этом в контракте Ольмо есть пункт, что он может стать свободным агентом, если «Барселона» его так и не зарегистрирует. Daily Mail пишет, что агент испанца прилетел в Англию, чтобы обсудить его возможный переход в один из клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) — «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» или «Арсенал».

В нынешнем сезоне Ольмо сыграл за «Барселону» 15 матчей, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Барселона Дани Ольмо чемпионат Испании по футболу
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