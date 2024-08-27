«Барселона» зарегистрировала купленного за €55 млн Ольмо спустя два тура

Каталонский клуб перед стартом сезона столкнулся с проблемами с заявкой из-за несоблюдения финансового fair play, но в итоге из-за травмы одного из игроков смог зарегистрировать Дани Ольмо перед третьим туром Ла Лиги

Дани Ольмо (Фото: Eric Alonso / Getty Images)

«Барселона» смогла зарегистрировать полузащитника сборной Испании Дани Ольмо для участия в чемпионате страны перед третьим туром. Об этом сообщает Marca.

Ольмо смогли внести в заявку после того, как датский защитник Андреас Кристенсен получил серьезную травму и выбыл на четыре месяца.

Один из лучших бомбардиров Евро-2024 Ольмо стал игроком «Барселоны» 9 августа, сумма трансфера игрока из «Лейпцига» составила €55 млн. Но сразу каталонский клуб не смог его заявить из-за финансовых проблем. В итоге Ольмо пропустил первые два тура.

У каталонского клуба не в первый раз возникает такая проблема с новичками. Так, в 2022 году сообщалось, что «Барселона» не успеет зарегистрировать пятерых новичков команды, в том числе польского форварда Роберта Левандовски, к старту нового сезона. Но позднее клуб смог решить проблему.

В третьем туре «Барселона» 27 августа в гостях сыграет с «Райо Вальекано».