Впервые за 15 лет сразу три пилота претендуют на титул в «Формуле-1»

В F1 самый напряженный финиш за 15 лет. Чего ждать от последней гонки

Финальный Гран-при «Формулы-1» станет решающим в борьбе за чемпионство. За титул будут бороться Ландо Норрис, Макс Ферстаппен и Оскар Пиастри. У кого больше шансов стать новым чемпионом — в материале «РБК Спорт»

Ландо Норрис, Оскар Пиастри и Макс Ферстаппен (Фото: Mark Thompson / Getty Images)

Судьба чемпионского титула в «Формуле-1» сезона 2025 решится в последней гонке года — Гран-при Абу-Даби 7 декабря. На предыдущем этапе в Катаре победу одержал Макс Ферстаппен (Red Bull). Второе место занял Оскар Пиастри (McLaren), третьим финишировал Карлос Сайнс-младший (Williams).

Перед последним уик-эндом расклад в топ-3 выглядит следующим образом: Норрис (McLaren) — 408 очков, Ферстаппен (Red Bull) — 396, Пиастри (McLaren) — 392.

Впервые с 2010 года судьба чемпионского титула решится в финальной гонке, где за победу по итогам сезона сразятся сразу три пилота. 15 лет назад Себастьян Феттель (Red Bull) обошел Фернандо Алонсо (Ferrari) и Марка Уэббера (Red Bull) и завоевал свой первый титул.

Норрис имеет отличные шансы прервать гегемонию Ферстаппена, который с 2021 года удерживает чемпионский титул.

В Катаре Норрис мог досрочно стать чемпионом

Перед гонкой в Катаре лидировал Ландо Норрис (McLaren) с 390 очками. Второе место делили Оскар Пиастри (McLaren) и Макс Ферстаппен (Red Bull), набравшие по 366 очков. Если бы Норрис набрал на два очка больше, чем его соперники, то пилот мог досрочно стать новым чемпионом.

Однако в самой гонке команда McLaren допустила стратегическую ошибку, которая теперь может стоить им чемпионского титула. Несмотря на выезд автомобиля безопасности на седьмом круге, команда решила не отправлять своих пилотов на пит-стоп, в отличие от всех остальных.

McLaren, опасаясь проблем с трафиком на пит-лейн (зоне боксов команд) и износом шин, приняла решение, которое стоило Оскару Пиастри вероятной победы и привело к потере ценных очков для обоих пилотов в борьбе с Ферстаппеном.

Также важным моментом гонки стало правило Pirelli (эксклюзивного поставщика шин в «Ф-1») для Гран-при Катара, устанавливающее лимит 25 кругов на один комплект шин. С учетом того что после выхода автомобиля безопасности (на седьмом круге) оставалось ровно 50 кругов, гонка автоматически делилась на два идеальных отрезка.

Руководитель команды Андреа Стелла после уик-энда заявил, что решение не отправлять на пит-стоп своих пилотов оказалось неправильным.

«По правде говоря, мы не ожидали, что остальные отправятся на пит-стоп. Как только все заезжают за свежей резиной, это значит, что решение правильное. Но когда у тебя лидирующая машина, ты не знаешь, что будут делать остальные участники гонки. Ландо мог бы потерять позиции, если бы мы отправили обе машины на пит-стоп. Но на самом деле это было неправильное решение», — сказал Стелла Sky Sports.

Кто вероятнее всего станет чемпионом

Несмотря на упущенную возможность досрочно завоевать первый титул, Ландо Норрис сохраняет отличные шансы на чемпионство в последнем заезде сезона 2025. После 23-го этапа он уверенно лидирует с 408 очками, опережая Ферстаппена (396) и Пиастри (392).

Для завоевания титула Норрису достаточно финишировать на подиуме. Он может стать новым чемпионом «Формулы-1» при следующих условиях:

если Пиастри финиширует первым, а Ферстаппен — вторым, то Норрису хватит пятой позиции;

если последнюю гонку выиграет Ферстаппен, то Норрису достаточно занять третье место;

если Норрис финиширует ниже пятого места, то необходим сценарий, где его конкуренты не поднимутся на подиум и не смогут сократить отставание более чем на десять очков. В случае равенства очков (без победы кого-либо из лидеров) Норрис также получит титул благодаря большему количеству вторых мест.

Сценарий чемпионства Норриса может резко измениться при возникновении непредвиденных обстоятельств, таких как технические проблемы или аварии. Если машина британца выйдет из строя, отбросив его за пределы очковой зоны, то его конкурентам будет достаточно попасть в тройку лучших, чтобы он не завоевал чемпионский титул.

В дополнение к техническим факторам решающую роль в финальной битве за чемпионство также могут сыграть переменчивые погодные условия, удачный старт и безупречная работа команды на пит-стопах. Завоевание титула для Норриса станет весьма реальной задачей, если он избежит проблем на пит-стопах или тактических просчетов.