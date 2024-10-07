В Бурунди выразили интерес к матчу со сборной России по футболу
В Бурунди заинтересованы в проведении товарищеского матча со сборной России, сообщил Metaratings глава местной федерации футбола Александр Муенге.
«Проведение матча будет зависеть от условий, которые могут быть предложены Российским футбольным союзом», — сказал Муенге, отметив, что вмешательство политики в спорт стало «большой проблемой».
Сборная России в понедельник, 7 октября, начала сбор в Новогорске, не найдя соперников по товарищеским матчам.
Ранее стало известно, что от матчей с россиянами в октябре отказались пакистанцы и танзанийцы.
Команда Бурунди занимает 136-е место в рейтинге ФИФА, Россия — 34-е.
В составе сборной Бурунди есть игроки из норвежских, бельгийских и других европейских команд. Команда только раз участвовала в финальной части крупного международного турнира — в Кубке африканских наций в 2019 году.
В 1993–1996 годах сборную этой восточноафриканской страны возглавлял бывший футболист московского «Динамо» Александр Ракитский.
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