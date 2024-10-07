 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

В Бурунди выразили интерес к матчу со сборной России по футболу

В Федерации футбола Бурунди выразили интерес к матчу со сборной России
Глава бурундийской федерации сообщил, что все будет зависеть от условий РФС, но интерес к этому матчу есть. Команда Бурунди занимает 136-е место в рейтинге ФИФА и только раз добиралась до финальной части крупного турнира
Главный тренер сборной России Валерий Карпин
Главный тренер сборной России Валерий Карпин (Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Global Look Press)

В Бурунди заинтересованы в проведении товарищеского матча со сборной России, сообщил Metaratings глава местной федерации футбола Александр Муенге.

«Проведение матча будет зависеть от условий, которые могут быть предложены Российским футбольным союзом», — сказал Муенге, отметив, что вмешательство политики в спорт стало «большой проблемой».

Сборная России в понедельник, 7 октября, начала сбор в Новогорске, не найдя соперников по товарищеским матчам.

Ранее стало известно, что от матчей с россиянами в октябре отказались пакистанцы и танзанийцы.

В Таджикистане отказались снова играть со сборной России
Спорт
Главный тренер сборной России Валерий Карпин

Команда Бурунди занимает 136-е место в рейтинге ФИФА, Россия — 34-е.

В составе сборной Бурунди есть игроки из норвежских, бельгийских и других европейских команд. Команда только раз участвовала в финальной части крупного международного турнира — в Кубке африканских наций в 2019 году.

В 1993–1996 годах сборную этой восточноафриканской страны возглавлял бывший футболист московского «Динамо» Александр Ракитский.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Бывшего зама Шойгу обвинили в хищении при поставках паромов в Крым

Средние ставки по ипотеке в России обновили рекорды

Наличие ОСАГО начнут проверять по дорожным камерам

СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар

В Феодосии ввели режим ЧС из-за пожара на нефтебазе

ВГТРК подверглась хакерской атаке

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Что определяет цену на водку в России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Бурунди сборная России по футболу
Материалы по теме
Пять футболистов отпустили из сборной России по состоянию здоровья
Спорт
Чемпион Европы раскритиковал Мбаппе за пропуск матчей сборной Франции
Спорт
Глава РПЛ призвал не припоминать Пьяничу отказ играть со сборной России
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 октября
EUR ЦБ: 105,31 (+0,56) Инвестиции, 17:16 Курс доллара на 8 октября
USD ЦБ: 96,06 (+1,19) Инвестиции, 17:16
Эксперты SIPRI оценили вклад Запада в военную поддержку ИзраиляПолитика, 21:17
Трех уроженцев Дагестана задержали за создание экстремистской ячейкиОбщество, 21:01
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 20:55
Соавтор Гражданского кодекса назвал сроки давности в делах о приватизацииПолитика, 20:49
Медведева заменит Загитову в качестве ведущей «Ледникового периода»Спорт, 20:48
Сотрудники Бакальчука покинули один из основных офисов WildberriesТехнологии и медиа, 20:45
Эрдоган сравнил Нетаньяху с Гитлером в годовщину обострения в ГазеПолитика, 20:40
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Захарова заявила, что Украина продолжает применять химоружие в зоне боевПолитика, 20:34
ЦАХАЛ сообщила об ударах по более 120 объектам «Хезболлы» в Ливане за часПолитика, 20:32
Российская триатлонистка утонула на соревнованиях Ironman в БарселонеСпорт, 20:25
«Лаборатория Касперского» предложила уведомлять об утечках в «Госуслугах»Технологии и медиа, 20:12
Как выйти на рынок Индии: опыт Entera GlobalОтрасли, 20:06
В Бурунди выразили интерес к матчу со сборной России по футболуСпорт, 19:48
Власти Чечни заявили о задержании учителя, назвавшего Христа «гуманоидом»Политика, 19:47