В Федерации футбола Бурунди выразили интерес к матчу со сборной России

В Бурунди выразили интерес к матчу со сборной России по футболу

Глава бурундийской федерации сообщил, что все будет зависеть от условий РФС, но интерес к этому матчу есть. Команда Бурунди занимает 136-е место в рейтинге ФИФА и только раз добиралась до финальной части крупного турнира

Главный тренер сборной России Валерий Карпин (Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Global Look Press)

В Бурунди заинтересованы в проведении товарищеского матча со сборной России, сообщил Metaratings глава местной федерации футбола Александр Муенге.

«Проведение матча будет зависеть от условий, которые могут быть предложены Российским футбольным союзом», — сказал Муенге, отметив, что вмешательство политики в спорт стало «большой проблемой».

Сборная России в понедельник, 7 октября, начала сбор в Новогорске, не найдя соперников по товарищеским матчам.

Ранее стало известно, что от матчей с россиянами в октябре отказались пакистанцы и танзанийцы.

Команда Бурунди занимает 136-е место в рейтинге ФИФА, Россия — 34-е.

В составе сборной Бурунди есть игроки из норвежских, бельгийских и других европейских команд. Команда только раз участвовала в финальной части крупного международного турнира — в Кубке африканских наций в 2019 году.

В 1993–1996 годах сборную этой восточноафриканской страны возглавлял бывший футболист московского «Динамо» Александр Ракитский.