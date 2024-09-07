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СКА одержал первую победу в новом сезоне КХЛ

СКА одержал первую победу в новом сезоне КХЛ, обыграв «Ладу»
Петербургский СКА обыграл в гостях «Ладу» со счетом 3:1
Фото: телеграм-канал ХК СКА
Фото: телеграм-канал ХК СКА

Петербургский СКА обыграл тольяттинскую «Ладу» со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Михаил Воробьев (7-я минута), Арсений Грицюк (29) и Марат Хайруллин (60). У проигравших отличился Энтони Греко (59).

«Лада» еще ни разу не побеждала СКА в КХЛ.

СКА одержал первую победу в новом сезоне КХЛ. В стартовом матче петербуржцы 5 сентября уступили магнитогорскому «Металлургу» (4:5 ОТ).

В следующей встрече СКА 9 сентября в гостях сыграет с ярославским «Локомотивом», «Лада» днем позже примет московское «Динамо».

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