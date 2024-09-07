Петербургский СКА обыграл в гостях «Ладу» со счетом 3:1

Фото: телеграм-канал ХК СКА

Петербургский СКА обыграл тольяттинскую «Ладу» со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Михаил Воробьев (7-я минута), Арсений Грицюк (29) и Марат Хайруллин (60). У проигравших отличился Энтони Греко (59).

«Лада» еще ни разу не побеждала СКА в КХЛ.

СКА одержал первую победу в новом сезоне КХЛ. В стартовом матче петербуржцы 5 сентября уступили магнитогорскому «Металлургу» (4:5 ОТ).

В следующей встрече СКА 9 сентября в гостях сыграет с ярославским «Локомотивом», «Лада» днем позже примет московское «Динамо».