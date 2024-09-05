СКА проиграл чемпиону КХЛ после возвращения Кузнецова из США

Команда из Санкт-Петербурга уступила в гостях магнитогорскому «Металлургу» со счетом 4:5. Победитель определился только во время овертайма

Чемпион Континентальной хоккейной лиги 2023/24, магнитогорский «Металлург», обыграл петербургский СКА на своей площадке. В основное время матча команды не выявили победителя, а в овертайме встреча завершилась со счетом 5:4.

За СКА отличился Евгений Кузнецов, который на протяжении десяти последних лет выступал в НХЛ и выиграл в Кубок Стэнли в составе «Вашингтон Кэпиталз». Форвард забил в начале второго периода, сделав счет 2:2 после передачи хорвата Борны Рендулича.