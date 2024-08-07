 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

Российские фигуристы потребовали не вручать медали за Игры-2022 без них

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Все российские участники командного турнира фигуристов на Играх-2022, кроме Камилы Валиевой, потребовали не награждать без них сборные США и Японии. В МОК говорили, что россияне не приедут на церемонию из-за санкций и логистики
Фото: Matthew Stockman / Getty Images
Фото: Matthew Stockman / Getty Images

Пять российских фигуристов обратились в выездную панель Спортивного арбитражного суда (CAS) в Париже с требованием отменить вручение медалей американцам и японцам за командный турнир Игр в Пекине, которое должно состояться в среду, 7 августа, в Париже. Об этом со ссылкой на источники сообщили «Спорт-Экспресс», «РИА Новости» и ТАСС.

Жалобу подали Александр Галлямов, Анастасия Мишина, Никита Кацалапов, Виктория Синицина и Марк Кондратюк.

МОК ранее заявил, что на церемонии в среду будут вручаться только золотые и серебряные медали, которые присудили, соответственно, командам США и Японии.

По поводу сборной России в МОК сообщили, что она не сможет присутствовать из-за отстранения Олимпийского комитета России и логистических проблем.

Сборная России сохранила бронзу после отказа CAS канадцам, которые после перераспределения медалей остались на четвертом месте.

РБК направил запрос в Федерацию фигурного катания на коньках России и в МОК.

Екатерина Мизулина отказалась принимать извинения Артемия Лебедева

Денис Мантуров поручил Минфину направить 1,8 млрд руб. для переселения жителей Курской области

Инсайдер сообщил о планах Apple выпустить iPhone Air

Продолжение сериала «Клиника» выйдет на экраны в ближайшие месяцы

В Дагестане шахматистка отравила соперницу ртутью

Автомобили в России подорожают вдвое

Силовики задержали мужчину во время росписи в загсе. Видео

Вратарь из Армении забил гол ударом от своих ворот. Видео

Подборка каналов РБК в Telegram
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
При участии
Маргарита Овсянникова
фигурное катание CAS Камила Валиева допинг Международный олимпийский комитет (МОК)
Материалы по теме
Американским фигуристам вручат отнятое у России золото Пекина 7 августа
Спорт
Отец Валиевой рассказал о цели фигуристки выступить на Олимпиаде-2026
Спорт
ОКР ответил на решение CAS по медалям российских фигуристов на Играх-2022
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 августа
EUR ЦБ: 93,84 (+0,82) Инвестиции, 17:34 Курс доллара на 8 августа
USD ЦБ: 85,95 (+0,79) Инвестиции, 17:34
Grayscale анонсировала фонды для токенов искусственного интеллектаКрипто, 18:09
Минфин предложил отменить одновременное обнуление топливного демпфераЭкономика, 18:07
У замглавы ГУ МЧС Кубани потребовали конфисковать активы на ₽400 млнОбщество, 18:01
Нападение ВСУ на Курскую область. Главное к этому часуПолитика, 18:00
В Москве оштрафовали родителей, перевозивших ребенка в сумке на самокатеОбщество, 17:59
Российские фигуристы потребовали не вручать медали за Игры-2022 без нихСпорт, 17:58
Акции «Астры» выросли на новости о повышении уровня листинга на МосбиржеИнвестиции, 17:55
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Умер бывший ведущий телепередачи «Форт Боярд» Патрис ЛаффонОбщество, 17:55
Как же все на самом деле: все – об автомобилях «Москвич»РБК х Москвич, 17:50
Путин отметил, что строительная «отрасль находится на подъеме»Недвижимость, 17:35
Мэр ответила на критику качества воды в Сене. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 17:31
Почему инвесторы не верят Nestle, но вкладываются в устойчивое развитиеPro, 17:31
В Израиле провели обыски в МИДе по делу о незаконной выдаче диппаспортовПолитика, 17:28
ЦБ повысил официальные курсы доллара США и евроИнвестиции, 17:26