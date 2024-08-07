Российские фигуристы потребовали не вручать медали за Игры-2022 без них
Пять российских фигуристов обратились в выездную панель Спортивного арбитражного суда (CAS) в Париже с требованием отменить вручение медалей американцам и японцам за командный турнир Игр в Пекине, которое должно состояться в среду, 7 августа, в Париже. Об этом со ссылкой на источники сообщили «Спорт-Экспресс», «РИА Новости» и ТАСС.
Жалобу подали Александр Галлямов, Анастасия Мишина, Никита Кацалапов, Виктория Синицина и Марк Кондратюк.
МОК ранее заявил, что на церемонии в среду будут вручаться только золотые и серебряные медали, которые присудили, соответственно, командам США и Японии.
По поводу сборной России в МОК сообщили, что она не сможет присутствовать из-за отстранения Олимпийского комитета России и логистических проблем.
Сборная России сохранила бронзу после отказа CAS канадцам, которые после перераспределения медалей остались на четвертом месте.
РБК направил запрос в Федерацию фигурного катания на коньках России и в МОК.
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