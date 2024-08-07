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Евро-2024 ,  
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Двух чемпионов Евро-2024 отстранили за кричалку про «испанский» Гибралтар

Родри и Морату дисквалифицировали на матч за кричалку про Гибралтар на Евро
Сюжет
Евро-2024
Альваро Мората и Родри на следующий день после финала Евро против Англии (2:1) скандировали, что Гибралтар принадлежит Испании. УЕФА отстранило обоих на один матч за недостойное поведение и дискредитацию футбола
Альваро Мората
Альваро Мората (Фото: Lars Baron / Getty Images)

Футболисты сборной Испании Альваро Мората и Родри дисквалифицированы на один матч за свое поведение во время презентации трофея чемпионата Европы в Мадриде. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

15 июля, на следующий день после победы на Евро, футболисты скандировали «Гибралтар — испанский». Футбольная ассоциация Гибралтара (GFA), британской территории, расположенной на юге Пиренейского полуострова, тогда пообещала подать жалобу.

УЕФА расследует скандирования испанцев после победы на Евро про Гибралтар
Спорт
Родри

Игроки наказаны в том числе за нарушение основных правил достойного поведения, использование спортивных мероприятий для проявлений неспортивного характера и за дискредитацию футбола и УЕФА в частности.

Испания не признает британский суверенитет над Гибралтаром.

Испанцы в финале Евро победили англичан со счетом 2:1. Мората — капитан сборной, Родри был признан лучшим игроком турнира.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Евро-2024 сборная Испании по футболу УЕФА Гибралтар
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