Родри и Морату дисквалифицировали на матч за кричалку про Гибралтар на Евро

Двух чемпионов Евро-2024 отстранили за кричалку про «испанский» Гибралтар

Альваро Мората и Родри на следующий день после финала Евро против Англии (2:1) скандировали, что Гибралтар принадлежит Испании. УЕФА отстранило обоих на один матч за недостойное поведение и дискредитацию футбола

Альваро Мората (Фото: Lars Baron / Getty Images)

Футболисты сборной Испании Альваро Мората и Родри дисквалифицированы на один матч за свое поведение во время презентации трофея чемпионата Европы в Мадриде. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

15 июля, на следующий день после победы на Евро, футболисты скандировали «Гибралтар — испанский». Футбольная ассоциация Гибралтара (GFA), британской территории, расположенной на юге Пиренейского полуострова, тогда пообещала подать жалобу.

Игроки наказаны в том числе за нарушение основных правил достойного поведения, использование спортивных мероприятий для проявлений неспортивного характера и за дискредитацию футбола и УЕФА в частности.

Испания не признает британский суверенитет над Гибралтаром.

Испанцы в финале Евро победили англичан со счетом 2:1. Мората — капитан сборной, Родри был признан лучшим игроком турнира.