Двух чемпионов Евро-2024 отстранили за кричалку про «испанский» Гибралтар
Футболисты сборной Испании Альваро Мората и Родри дисквалифицированы на один матч за свое поведение во время презентации трофея чемпионата Европы в Мадриде. Об этом сообщается на сайте УЕФА.
15 июля, на следующий день после победы на Евро, футболисты скандировали «Гибралтар — испанский». Футбольная ассоциация Гибралтара (GFA), британской территории, расположенной на юге Пиренейского полуострова, тогда пообещала подать жалобу.
Игроки наказаны в том числе за нарушение основных правил достойного поведения, использование спортивных мероприятий для проявлений неспортивного характера и за дискредитацию футбола и УЕФА в частности.
Испания не признает британский суверенитет над Гибралтаром.
Испанцы в финале Евро победили англичан со счетом 2:1. Мората — капитан сборной, Родри был признан лучшим игроком турнира.
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