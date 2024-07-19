УЕФА расследует празднование испанцами победы на Евро после жалобы Гибралтара

УЕФА расследует скандирования испанцев после победы на Евро про Гибралтар

Футболисты испанской сборной Родри и Альваро Мората неоднократно скандировали лозунг «Гибралтар — это Испания», за что им теперь грозит дисквалификация сроком на два матча

Родри (Фото: Gonzalo Arroyo Moreno / Getty Images)

УЕФА назначил инспектора по этике и дисциплине для оценки потенциального нарушения дисциплинарного регламента футболистами сборной Испании Родри и Альваро Мораты. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Инцидент произошел во время презентации трофея Евро-2024 в Мадриде 15 июля. Футболисты испанской сборной неоднократно скандировали лозунг «Гибралтар — это Испания». Футбольная ассоциация Гибралтара (GFA) тогда говорила, что подаст жалобу на испанцев.

Как пишет Marca, обоим футболистам грозят дисквалификации сроком на два матча.

Гибралтар — британская заморская территория на южной оконечности Пиренейского полуострова. Она была официально закреплена за Великобританией в 1713 году в ходе Войны за испанское наследство, которая шла с 1701 по 1714 год. Испания не признает британский суверенитет над Гибралтаром.

Сборная Испании стала победителем чемпионата Европы 2024 года, обыграв в финале Англию со счетом 2:1.