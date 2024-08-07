Российский каноист Петров вышел в полуфинал Олимпиады на дистанции 1000 метров

Российский каноист вышел в полуфинал Олимпиады на дистанции 1000 метров

Захар Петров показал второе время в своем квалификационном заезде и вышел в полуфинал напрямую. Полуфиналы пройдут в пятницу

Захар Петров (Фото: Oscar J Barroso / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский каноист Захар Петров пробился в полуфинал в соревнованиях одиночек на дистанции 1000 метров на Олимпиаде.

Петров стал вторым в своем квалификационном заезде со временем 3 минуты 49,86 секунды. В полуфинал напрямую попадают по два лучших каноиста в каждом квалификационном заезде.

Полуфиналы пройдут 9 августа.

8 августа Петров вместе с Алексеем Коровашковым примут участие в полуфиналах на дистанции 500 метров в каноэ-двойке.

Петров завоевал олимпийскую лицензию на 1000 метров на отборе в Венгрии в начале мая. Он также должен был побороться за лицензию в двойке на 500-метровке, но его партнера Михаила Павлова лишили нейтрального статуса за лайки под видео с выступлениями Владимира Путина на тему военной операции на Украине.

Партнера Коровашкова Ивана Штыля, с которым он выиграл лицензию в двойках, также не допустили на Игры.