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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Российский каноист вышел в полуфинал Олимпиады на дистанции 1000 метров

Российский каноист Петров вышел в полуфинал Олимпиады на дистанции 1000 метров
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Захар Петров показал второе время в своем квалификационном заезде и вышел в полуфинал напрямую. Полуфиналы пройдут в пятницу
Захар Петров
Захар Петров (Фото: Oscar J Barroso / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский каноист Захар Петров пробился в полуфинал в соревнованиях одиночек на дистанции 1000 метров на Олимпиаде.

Петров стал вторым в своем квалификационном заезде со временем 3 минуты 49,86 секунды. В полуфинал напрямую попадают по два лучших каноиста в каждом квалификационном заезде.

Полуфиналы пройдут 9 августа.

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8 августа Петров вместе с Алексеем Коровашковым примут участие в полуфиналах на дистанции 500 метров в каноэ-двойке.

Петров завоевал олимпийскую лицензию на 1000 метров на отборе в Венгрии в начале мая. Он также должен был побороться за лицензию в двойке на 500-метровке, но его партнера Михаила Павлова лишили нейтрального статуса за лайки под видео с выступлениями Владимира Путина на тему военной операции на Украине.

Партнера Коровашкова Ивана Штыля, с которым он выиграл лицензию в двойках, также не допустили на Игры.

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Анна Сатдинова
Олимпиада-2024 каноэ Захар Петров
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