Финалистку турнира по борьбе сняли с Олимпиады из-за 100 г лишнего веса

Винеш Пхогат на 100 г превысила границу своего веса и потеряла шанс побороться за золото Олимпиады

Винеш Пхогат на Олимпиаде в Париже (Фото: Dan Mullan / Staff / Getty Images)

Спортсменка из Индии Винеш Пхогат была дисквалифицирована перед финалом олимпийского турнира по вольной борьбе в весовой категории до 50 кг. На взвешивании спортсменка набрала примерно на 100 г больше допустимого предела, приводит Reuters заявление Индийской олимпийской ассоциации (IOA).

Пхогат 7 августа должна была побороться за золотую медаль с американкой Сарой Хильдебрандт, но из-за дисквалификации не получит никакой медали.

Винеш уверенно прошла взвешивание перед предварительными раундами, но в день финала превысила лимит на 100 г. Для сгонки веса перед соревнованиями спортсмены прибегают к крайним мерам. Например, они часами занимаются кардиотренировками и идут в сауну, чтобы сбросить как можно больше жидкости.

Как сообщает ESPN India, вес Пхогат увеличился в течение вторника, 6 августа, поскольку она восполняла силы после трех схваток. Спортсменке пришлось сбросить около 2 кг за ночь. Она выполняла упражнения, прыгала со скакалкой в комбинезоне, но в итоге смогла согнать вес только до 50,1 кг.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в знак поддержки спортсменки назвал Пхогат «чемпионом среди чемпионов» в социальной сети X. «Вы — гордость Индии и источник вдохновения для каждого индийца», — написал Моди.

Фото: Скриншот обращения премьер-министра Индии на его странице в X /

«Сегодняшняя неудача ранит. Хотелось бы, чтобы слова могли выразить то чувство отчаяния, которое я испытываю. В то же время я знаю, что вы олицетворяете стойкость. Вам всегда было свойственно встречать вызовы лицом к лицу», — обратился индийский премьер к Винеш Пхогат.

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