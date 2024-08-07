Клубы КХЛ лишили права бороться за титул чемпиона России

В следующем сезоне титул чемпиона России разыграют команды ВХЛ, где выступает большинство фарм-клубов КХЛ

ВХЛ (Фото: ВХЛ)

Всероссийская хоккейная лига (ВХЛ) получила от Федерации хоккея России (ФХР) права на проведение чемпионата России в сезоне 2024/25. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Состав участников будет утвержден 12 августа. ВХЛ является одной из низших лиг, где выступает большинство фарм-клубов КХЛ.

Ранее чемпион России определялся по итогам плей-офф КХЛ. Лига владела правами на проведение чемпионата России с 2008 года, когда была основана.

В начале июля КХЛ предложила ФХР расторгнуть договор о делегировании прав на проведение национальных чемпионатов. Случилось это после того, как Госдума приняла изменения в закон «О физической культуре и спорте», где прописывается отделение профессиональных лиг от спортивных федераций. ФХР 25 июля приняла предложение КХЛ.