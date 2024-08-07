 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

На Олимпиаде впервые разрешили провести тренировочный заплыв в Сене

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Ранее организаторы отменили пять тренировочных заплывов пловцов и триатлонистов из-за неудовлетворительного качества воды. У пяти спортсменов после заплыва в Сене обнаружена кишечная инфекция
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Участникам Олимпиады впервые разрешили провести тренировочный заплыв в Сене. Об этом сообщает L'Equipe.

Тренировки пройдут для участников марафона на открытой воде. Женский и мужской марафоны по плаванию запланированы на 8 и 9 августа.

Ранее организаторы отменили пять тренировочных заплывов пловцов и триатлонистов из-за неудовлетворительного качества воды.

Целесообразность проведения соревнований в Сене широко обсуждалась до начала Олимпиады из-за высокого уровня фекальных бактерий E. coli (кишечная палочка) и энтерококков в реке. По этой причине в Сене было запрещено купаться с 1923 по 2024 год. На очистку реки потратили порядка €1,4 млн.

Несмотря на утверждения организаторов о безопасности купания в Сене, триатлонисты жаловались на неприемлемые условия. В частности, испанка Мариам Касильяс заявила, что организаторы «не подумали о здоровье спортсменов» и «превратили соревнования в цирк».

После личных заплывов три триатлониста попали в больницу из-за кишечных инфекций, после смешанной эстафеты — еще двое.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил об успешной работе по очистке Сены. Он отметил, что после завершения Олимпиады жители Парижа смогут купаться в городской реке. Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах назвал триатлон на Олимпиаде «Сена-сационным».

Покупки в рассрочку без переплат предложили ограничить

«Врачи без границ» заявили о насильственном переселении палестинцев

Замедление YouTube не повлияет на работу других сервисов Google

Харрис выбрала кандидата в вице-президенты США

Власти Таджикистана сообщили о сокращении потока мигрантов в Россию

Ставки на Камалу Харрис и Дональда Трампа практически сравнялись

Что будет с ценами на жилье после резкого роста ставок по ипотеке

Бэнкси представил новую работу

Подборка каналов РБК в Telegram
Авторы
Теги
Персоны
Руслан Алиев
Олимпиада-2024 Сена триатлон плавание
Макрон Эмманюэль фото

Макрон Эмманюэль

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Бах Томас фото

Бах Томас

29 декабря 1953 года
Материалы по теме
Еще у двух атлетов выявили симптомы кишечной палочки после заплыва в Сене
Спорт
В Париже снова отменили тренировки олимпийцев в Сене
Спорт
Спортсменка попала в больницу с кишечной палочкой после заплыва в Сене
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 августа
EUR ЦБ: 93,03 (-0,01) Инвестиции, 06 авг, 17:55 Курс доллара на 7 августа
USD ЦБ: 85,16 (+0,22) Инвестиции, 06 авг, 17:55
ТАСС узнал о положении ВСУ в Нью-Йорке в ДонбассеПолитика, 10:17
Эксперты оценили консолидацию курса биткоина на уровне в $56 тыс.Крипто, 10:15
На Олимпиаде впервые разрешили провести тренировочный заплыв в СенеСпорт, 10:04
На рынке нейрочипов новый игрок. Кто бросил вызов Маску — Fast CompanyPro, 09:58
Экс-борцу с коррупцией в ФТС передавали деньги через почтовый ящикПолитика, 09:58
Истории таксистов, спасших жизнь пассажирамРБК и Яндекс Go, 09:54
Губернатор показал последствия атаки дронов на Воронежскую областьПолитика, 09:51
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Киеве объявили воздушную тревогуПолитика, 09:50
Захарова назвала «политической заказухой» обвинение Бурцевой в госизменеПолитика, 09:36
Умер водитель грузовика, столкнувшегося с поездом в Волгоградской областиОбщество, 09:35
Рикши и внедорожники: почему авторынок Индии опередит глобальныйPro, 09:22
США предупредили Турцию о санкциях за экспорт техники в РоссиюПолитика, 09:18
В Курской и Белгородской областях объявили ракетную опасностьПолитика, 09:02
Дроны атаковали многоквартирный дом в ШебекиноПолитика, 08:57