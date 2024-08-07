На Олимпиаде впервые разрешили провести тренировочный заплыв в Сене

Ранее организаторы отменили пять тренировочных заплывов пловцов и триатлонистов из-за неудовлетворительного качества воды. У пяти спортсменов после заплыва в Сене обнаружена кишечная инфекция

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Участникам Олимпиады впервые разрешили провести тренировочный заплыв в Сене. Об этом сообщает L'Equipe.

Тренировки пройдут для участников марафона на открытой воде. Женский и мужской марафоны по плаванию запланированы на 8 и 9 августа.

Ранее организаторы отменили пять тренировочных заплывов пловцов и триатлонистов из-за неудовлетворительного качества воды.

Целесообразность проведения соревнований в Сене широко обсуждалась до начала Олимпиады из-за высокого уровня фекальных бактерий E. coli (кишечная палочка) и энтерококков в реке. По этой причине в Сене было запрещено купаться с 1923 по 2024 год. На очистку реки потратили порядка €1,4 млн.

Несмотря на утверждения организаторов о безопасности купания в Сене, триатлонисты жаловались на неприемлемые условия. В частности, испанка Мариам Касильяс заявила, что организаторы «не подумали о здоровье спортсменов» и «превратили соревнования в цирк».

После личных заплывов три триатлониста попали в больницу из-за кишечных инфекций, после смешанной эстафеты — еще двое.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил об успешной работе по очистке Сены. Он отметил, что после завершения Олимпиады жители Парижа смогут купаться в городской реке. Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах назвал триатлон на Олимпиаде «Сена-сационным».