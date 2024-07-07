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Евро-2024 ,  
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Эрдоган заявил, что УЕФА санкциями к игроку сборной бросил тень на Евро

Эрдоган: УЕФА дисквалификацией Демирала бросил серьезную тень на Евро
Сюжет
Евро-2024
Мерих Демирал, который вывел сборную Турции в четвертьфинал Евро, был наказан двухматчевой дисквалификацией за жест националистов. Эрдоган считает, что на сборной это решение не отразилось, а турниру повредило
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Uwe Koch / Imago / Global Look Press)

УЕФА принял чисто политическое решение, наказав игрока сборной Турции Мериха Демирала двухматчевой дисквалификацией за «волчье приветствие» в матче чемпионата Европы, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, которого цитирует Anadolu.

Турки проиграли голландцам в четвертьфинале со счетом 1:2. Перед матчем стало известно, что Демирал, показавший жест националистов из «Серых волков» во время встречи с Австрией, пропустит две игры.

«Честно говоря, двухматчевая дисквалификация Мериха со стороны УЕФА бросила серьезную тень на чемпионат. Объяснить это невозможно, это чисто политическое решение», — сказал Эрдоган. Он отметил, что санкции УЕФА все равно не повлияли на моральный дух и мотивацию сборной.

Эрдоган заявил, что подход Запада к Турции с точки зрения менталитета никогда не менялся.

Болельщики Турции использовали «волчье приветствие» перед 1/4 финала Евро
Спорт
Фото:Dan Mullan / Getty Images

Демирал 2 июля сделал дубль в игре с Австрией (2:1), а потом поднял вверх мизинец и указательный палец, сложив остальные, показав символ турецкой ультранационалистической группировки Bozkurtlar («Бозкурт», или «Серые волки»).

Демирал играет за сборную с 2018 года, провел 48 матчей и забил четыре мяча.

В полуфинале голландцы сыграют с англичанами 10 июля.

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Анна Сатдинова
Футбол Евро-2024 Реджеп Тайип Эрдоган сборная Турции по футболу
Эрдоган Реджеп Тайип фото

Эрдоган Реджеп Тайип

политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
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