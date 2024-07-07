Эрдоган заявил, что УЕФА санкциями к игроку сборной бросил тень на Евро
УЕФА принял чисто политическое решение, наказав игрока сборной Турции Мериха Демирала двухматчевой дисквалификацией за «волчье приветствие» в матче чемпионата Европы, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, которого цитирует Anadolu.
Турки проиграли голландцам в четвертьфинале со счетом 1:2. Перед матчем стало известно, что Демирал, показавший жест националистов из «Серых волков» во время встречи с Австрией, пропустит две игры.
«Честно говоря, двухматчевая дисквалификация Мериха со стороны УЕФА бросила серьезную тень на чемпионат. Объяснить это невозможно, это чисто политическое решение», — сказал Эрдоган. Он отметил, что санкции УЕФА все равно не повлияли на моральный дух и мотивацию сборной.
Эрдоган заявил, что подход Запада к Турции с точки зрения менталитета никогда не менялся.
Демирал 2 июля сделал дубль в игре с Австрией (2:1), а потом поднял вверх мизинец и указательный палец, сложив остальные, показав символ турецкой ультранационалистической группировки Bozkurtlar («Бозкурт», или «Серые волки»).
Демирал играет за сборную с 2018 года, провел 48 матчей и забил четыре мяча.
В полуфинале голландцы сыграют с англичанами 10 июля.