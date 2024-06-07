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Федерацию шахмат России временно исключили из FIDE

Федерацию шахмат России временно исключили из FIDE, Дворкович получил выговор
Такое решение после жалобы со стороны Федерации шахмат Украины приняла комиссия FIDE по этике. Это решение будет обжаловано
Аркадий Дворкович
Аркадий Дворкович (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Комиссия Международной шахматной федерации (FIDE) по этике обвинила Федерацию шахмат России (ФШР) и главу FIDE Аркадия Дворковича в нарушении этического и дисциплинарного кодекса FIDE. ФШР временно отстранена от членства в FIDE, Дворкович получил выговор.

Решение выложил в соцсети X Петер Хейне Нильсен, тренер 16-го чемпиона мира Магнуса Карлсена. Именно Нильсен, а также Федерация шахмат Украины и украинский гроссмейстер Андрей Баришполец подали жалобу в комиссию FIDE по этике.

В обвинении было три пункта. Первое касалось связей с лицами, находящимися под международными санкциями. Дворкович входит в попечительский совет ФШР, где в том числе находятся Сергей Шойгу, Геннадий Тимченко, Сергей Собянин, Михаил Фридман, Константин Эрнст и Александр Жуков. Председателем попечительского совета является Дмитрий Песков.

Второе касалось проведения различных шахматных турниров в Крыму и на новых территориях. Третье — несоблюдения политического нейтралитета.

В итоге комиссия по этике приняла решение, что ФШР временно отстранена от членства в FIDE на два года. Действие этого наказания приостанавливается на срок в три года с даты принятия этого решения при условии, что ФШР упразднит попечительский совет или обеспечит, чтобы отдельные члены совета, в настоящее время находящиеся под международными санкциям, уйдут в отставку в течение 60 дней, а ФШР прекратит шахматную деятельность «в Крыму, Донецкой, Херсонской и Луганской областях». (В сентябре 2022 года ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам референдума.) Дворковичу же был объявлен выговор.

Дворкович сказал «Матч ТВ», что такое решение приняла первая инстанция комиссии по этике, оно еще не вступило в силу. «Многие из моих коллег по совету FIDE не согласны с ним. Насколько я знаю, это решение будет опротестовано, и ФШР настаивает на рассмотрении этого вопроса на генеральной ассамблее FIDE в сентябре этого года. Безусловно, ассамблея не может не рассмотреть такой значимый для всего мирового шахматного движения вопрос», — сказал глава FIDE.

РБК направил запрос в FIDE и Федерацию шахмат России.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Международная шахматная федерация (FIDE) шахматы Аркадий Дворкович Федерация шахмат России (ФШР)
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