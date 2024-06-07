Федерацию шахмат России временно исключили из FIDE

Такое решение после жалобы со стороны Федерации шахмат Украины приняла комиссия FIDE по этике. Это решение будет обжаловано

Аркадий Дворкович (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Комиссия Международной шахматной федерации (FIDE) по этике обвинила Федерацию шахмат России (ФШР) и главу FIDE Аркадия Дворковича в нарушении этического и дисциплинарного кодекса FIDE. ФШР временно отстранена от членства в FIDE, Дворкович получил выговор.

Решение выложил в соцсети X Петер Хейне Нильсен, тренер 16-го чемпиона мира Магнуса Карлсена. Именно Нильсен, а также Федерация шахмат Украины и украинский гроссмейстер Андрей Баришполец подали жалобу в комиссию FIDE по этике.

В обвинении было три пункта. Первое касалось связей с лицами, находящимися под международными санкциями. Дворкович входит в попечительский совет ФШР, где в том числе находятся Сергей Шойгу, Геннадий Тимченко, Сергей Собянин, Михаил Фридман, Константин Эрнст и Александр Жуков. Председателем попечительского совета является Дмитрий Песков.

Второе касалось проведения различных шахматных турниров в Крыму и на новых территориях. Третье — несоблюдения политического нейтралитета.

В итоге комиссия по этике приняла решение, что ФШР временно отстранена от членства в FIDE на два года. Действие этого наказания приостанавливается на срок в три года с даты принятия этого решения при условии, что ФШР упразднит попечительский совет или обеспечит, чтобы отдельные члены совета, в настоящее время находящиеся под международными санкциям, уйдут в отставку в течение 60 дней, а ФШР прекратит шахматную деятельность «в Крыму, Донецкой, Херсонской и Луганской областях». (В сентябре 2022 года ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам референдума.) Дворковичу же был объявлен выговор.

Дворкович сказал «Матч ТВ», что такое решение приняла первая инстанция комиссии по этике, оно еще не вступило в силу. «Многие из моих коллег по совету FIDE не согласны с ним. Насколько я знаю, это решение будет опротестовано, и ФШР настаивает на рассмотрении этого вопроса на генеральной ассамблее FIDE в сентябре этого года. Безусловно, ассамблея не может не рассмотреть такой значимый для всего мирового шахматного движения вопрос», — сказал глава FIDE.

РБК направил запрос в FIDE и Федерацию шахмат России.