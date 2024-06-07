Филатов назвал политически мотивированным лишение ФШР членства в FIDE
Федерация шахмат России (ФШР) не согласна с решением о временном исключении из состава Международной шахматной федерации (FIDE), которое было принято комиссией FIDE по этике. Об этом говорится в заявлении главы ФШР Андрея Филатова, которое цитирует «Матч ТВ».
«Федерация шахмат России считает решение этической комиссии конъюнктурным, политически мотивированным и дискриминационным по отношению к российским шахматистам. ФШР продолжит бороться за соблюдение прав российских спортсменов», — сказал Филатов.
По словам Филатова, ФШР считает, что этическая комиссия FIDE превысила свои полномочия. «Федерация шахмат России не нарушала этический кодекс FIDE. ФШР занимается не политической деятельностью, а развитием шахматного спорта», — добавил он.
Филатов считает, что спорт, в том числе шахматный, должен существовать вне политики. «Задача спортивных федераций — сближать, а не разъединять людей. Именно этим принципом руководствуется Федерация шахмат России в своей деятельности», — заключил глава ФШР.
Ранее комиссия FIDE постановила, что ФШР нарушила этический и дисциплинарный кодексы FIDE. ФШР была на два года отстранена от членства в FIDE, глава FIDE Аркадий Дворкович получил выговор.
Жалобу в комиссию подала Федерация шахмат Украины. В обвинении было три пункта. Первый касался связей с лицами, находящимися под международными санкциями, второй — проведения различных шахматных турниров в Крыму и на новых территориях, третий — несоблюдения политического нейтралитета.
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