 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Филатов назвал политически мотивированным лишение ФШР членства в FIDE

Андрей Филатов назвал политически мотивированным лишение ФШР членства в FIDE
Глава Федерация шахмат России считает, что решение комиссии FIDE по этике было конъюнктурным, политически мотивированным и дискриминационным по отношению к российским спортсменам
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Федерация шахмат России (ФШР) не согласна с решением о временном исключении из состава Международной шахматной федерации (FIDE), которое было принято комиссией FIDE по этике. Об этом говорится в заявлении главы ФШР Андрея Филатова, которое цитирует «Матч ТВ».

«Федерация шахмат России считает решение этической комиссии конъюнктурным, политически мотивированным и дискриминационным по отношению к российским шахматистам. ФШР продолжит бороться за соблюдение прав российских спортсменов», — сказал Филатов.

По словам Филатова, ФШР считает, что этическая комиссия FIDE превысила свои полномочия. «Федерация шахмат России не нарушала этический кодекс FIDE. ФШР занимается не политической деятельностью, а развитием шахматного спорта», — добавил он.

Федерацию шахмат России временно исключили из FIDE
Спорт
Аркадий Дворкович

Филатов считает, что спорт, в том числе шахматный, должен существовать вне политики. «Задача спортивных федераций — сближать, а не разъединять людей. Именно этим принципом руководствуется Федерация шахмат России в своей деятельности», — заключил глава ФШР.

Ранее комиссия FIDE постановила, что ФШР нарушила этический и дисциплинарный кодексы FIDE. ФШР была на два года отстранена от членства в FIDE, глава FIDE Аркадий Дворкович получил выговор.

Жалобу в комиссию подала Федерация шахмат Украины. В обвинении было три пункта. Первый касался связей с лицами, находящимися под международными санкциями, второй — проведения различных шахматных турниров в Крыму и на новых территориях, третий — несоблюдения политического нейтралитета.

На Калужском шоссе в Подмосковье заметили смерч. Видео

Российскую альтернативу телеигры «Форт Боярд» снимут в Кронштадте. Фото

Зампред ВТБ сравнил политику Центробанка с «Игрой в бисер»

Видеокадры с киллером, который преследует и стреляет в мужчину в Москве

Крупнейший импортер призвал отменить НДС на вино

Байден заявил о запрете Украине бить по Москве и Кремлю американскими ракетами

Греф и Костин спрогнозировали повышение ключевой ставки. Подробности

ЦБ в день рождения Пушкина выпустил памятную монету с героями сказок. Видео

Бывший завод Mercedes в Подмосковье начнет выпускать автомобили Maxeed

Набиуллина назвала три задачи для экономики России на ближайшие года. Подробности
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
шахматы Международная шахматная федерация (FIDE) Федерация шахмат России (ФШР) Андрей Филатов
Материалы по теме
Шахматист в 13 лет стал самым молодым гроссмейстером в истории России
Спорт
Шахматист Непомнящий объяснил нелюбовь к «Зениту»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 июня
EUR ЦБ: 96,69 (+0,12) Инвестиции, 16:34 Курс доллара на 8 июня
USD ЦБ: 88,76 (0) Инвестиции, 16:34
Число жертв обстрела в Херсонской области выросло до 21 Политика, 22:21
Макрон заявил о начале обучения Францией украинских пилотов Политика, 22:04
МВД объявило в розыск Юлию Тимошенко Политика, 22:02
Сборная России разгромила Белоруссию в товарищеском матче Спорт, 21:51
Филатов назвал политически мотивированным лишение ФШР членства в FIDE Спорт, 21:50
Дзюба опубликовал фото из Шанхая, где базируется клуб Слуцкого Спорт, 21:44
Сальдо сообщил о 19 погибших при обстреле магазина в Херсонской области Политика, 21:41
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В ЛНР заявили о возможности восстановить обрушившийся в Луганске дом Политика, 21:36
Генсек ООН не примет участие в конференции по Украине в Швейцарии Политика, 21:34
«Красный Октябрь»: как будет меняться знаковый остров Москвы РБК и Красный Октябрь, 21:30
Глава АвтоВАЗа не исключил повышения цен на Lada осенью Бизнес, 21:29
ООН внесла ЦАХАЛ в черный список нарушителей прав детей Политика, 21:29
Число пострадавших при обстреле Луганска выросло до 57 Политика, 21:28
ПСБ отметил рост доли женщин-инвесторов в три раза за пять лет Пресс-релиз, 21:20