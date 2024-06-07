Алькарас впервые в карьере вышел в финал «Ролан Гаррос»
Итальянский теннисист Янник Синнер не смог выйти в финал «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема».
В 1/2 финала 22-летний Синнер, посеянный на турнире под вторым номером, уступил 21-летнему испанцу Карлосу Алькарасу, третьей ракетке мира, со счетом 6:2, 3:6, 6:3, 4:6, 3:6.
Во втором полуфинале позднее сыграют Александр Зверев (Германия) и Каспер Рууд (Норвегия).
Синнер занимает второе место в рейтинге ATP. С понедельника он сместит с первой строчки серба Новака Джоковича, который из-за травмы снялся с 1/4 финала.
Ранее лучшим выступлением Синнера на «Ролан Гаррос» был четвертьфинал в 2020 году. В нынешнем сезоне итальянец выиграл Australian Open.
Алькарас второй год подряд дошел до полуфинала «Ролан Гаррос», но в финале вышел впервые. На счету испанца есть победы на Уимблдоне (2023) и US Open (2022).
«Ролан Гаррос» завершится 9 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €53,478 млн.
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