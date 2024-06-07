Алькарас победил Синнера и впервые в карьере вышел в финал «Ролан Гаррос»

Алькарас впервые в карьере вышел в финал «Ролан Гаррос»

В полуфинальном матче испанский теннисист победил итальянца Янника Синнера, который вскоре станет первой ракеткой мира. Во втором полуфинале сыграют Александр Зверев из Германии и норвежец Каспер Рууд

Карлос Алькарас (Фото: Dan Istitene / Getty Images)

Итальянский теннисист Янник Синнер не смог выйти в финал «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема».

В 1/2 финала 22-летний Синнер, посеянный на турнире под вторым номером, уступил 21-летнему испанцу Карлосу Алькарасу, третьей ракетке мира, со счетом 6:2, 3:6, 6:3, 4:6, 3:6.

Во втором полуфинале позднее сыграют Александр Зверев (Германия) и Каспер Рууд (Норвегия).

Синнер занимает второе место в рейтинге ATP. С понедельника он сместит с первой строчки серба Новака Джоковича, который из-за травмы снялся с 1/4 финала.

Ранее лучшим выступлением Синнера на «Ролан Гаррос» был четвертьфинал в 2020 году. В нынешнем сезоне итальянец выиграл Australian Open.

Алькарас второй год подряд дошел до полуфинала «Ролан Гаррос», но в финале вышел впервые. На счету испанца есть победы на Уимблдоне (2023) и US Open (2022).

«Ролан Гаррос» завершится 9 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €53,478 млн.