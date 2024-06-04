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Джокович снялся с «Ролан Гаррос» и лишится звания первой ракетки мира

Новак Джокович снялся с «Ролан Гаррос» и лишится звания первой ракетки мира
Сербский теннисист отказался от матча 1/4 финала против норвежца Каспера Рууда из-за травмы правого колена. Первой ракеткой мира станет итальянец Янник Синнер
Новак Джокович
Новак Джокович (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Сербский теннисист Новак Джокович снялся с четвертьфинала «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема». Об этом сообщила пресс-служба турнира в соцсети Х.

Причина — травма правого колена.

37-летний Джокович 5 июня должен был сыграть против Каспера Рууда. Норвежец без борьбы вышел в полуфинал.

Джокович с травмой колена пробился в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Спорт
Новак Джокович

Джокович выиграл «Ролан Гаррос» в прошлом году. Таким образом, он не смог защитить все 2000 очков и потеряет звание первой ракетки мира.

Впервые в своей карьере лидером рейтинга ATP станет 22-летний итальянец Янник Синнер. Он уже дошел до 1/4 финала, где играет против болгарина Григора Димитрова (десятая ракетка мира).

Джокович вернулся на первую строчку мирового рейтинга 11 сентября 2023 года. Он является рекордсменом по общему числу недель в лидерах ATP (427). Синнер станет первым представителем Италии во главе мирового рейтинга.

«Ролан Гаррос» завершится 9 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €53,478 млн.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис Ролан Гаррос Новак Джокович Янник Синнер
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