Как российская школьница привела в восторг звезд тенниса

Мирра Андреева в 17 лет сенсационно вышла в полуфинал «Ролан Гаррос», где проиграла итальянке Джасмин Паолини. Как складывалась карьера россиянки и почему звезды тенниса заступались за нее — в материале «РБК Спорт»

В погоне за сестрой

Мирра Андреева родилась в 2007 году в Красноярске. На теннисный корт девочка вышла вслед за старшей сестрой Эрикой, которая взяла ракетку в руки в четыре года.

Андреева начала заниматься теннисом с шести лет. Обе сестры тренировались вместе у одного тренера — Кирилла Крюкова — в красноярском «Теннис Холле». Они демонстрировали хорошие результаты как на российских, так и на зарубежных соревнованиях. Со временем спорт у сестер Андреевых вышел на первый план: девочки постоянно ездили на сборы и соревнования. Когда одна уезжала на европейские турниры, вторая отправлялась на чемпионат страны.

На протяжении многих лет перед Миррой был пример старшей сестры, которая в 14 лет стала третьей ракеткой мира в своей возрастной категории, побеждая как на международных коммерческих турнирах, так и в составе сборной России.

Успех в сборной

В 12-летнем возрасте Мирре Андреевой удалось одержать победу на престижном юниорском турнире Orange Bowl 2019. После этого триумфа ей поступило приглашение в сборную страны.

На дебютном турнире в составе национальной сборной Андреева вместе с Алиной Корнеевой из Москвы и Дарьей Егоровой из Ростова-на-Дону выиграла детский командный чемпионат мира в Чехии. В групповом раунде Андреева отыграла два парных и три одиночных матча, везде взяв победы в двух сетах. Теннисистке не было равных и на стадии плей-офф, где она одолела соперниц из Чехии и Болгарии.

Яркое начало взрослой карьеры

В начале 2022 года младшая сестра Андреева заняла 12-е место в рейтинге ITF Juniors. Она попала туда всего в 14 лет, поскольку ей уже не могли составить конкуренцию сверстницы.

Первую игру на турнире ITF в Шарм-эш-Шейхе Андреева провела в феврале того же года. Юная россиянка без проблем дошла до финала, проиграв только в итоговом поединке теннисистке из Гонконга, которая уверенно взяла оба сета.

Пару месяцев спустя она выиграла первый турнир ITF в женском теннисе, проходивший в Анталье. Россиянка последовательно обошла пятерых соперниц, каждая из которых была старше нее. В главном матче турнира она обыграла 25-летнюю Мартину Колменью из Италии.

За 2022 год Андреева выиграла четыре турнира ITF — в испанском Эль-Эспинаре, израильском Мейтаре и два в турецкой Анталье. Также она дебютировала на турнире WTA 250 в Тунисе (турнир основной сетки тура WTA), получив уайлд-кард.

Поражение в финале Australian Open

В начале 2023 года на турнире «Большого шлема» среди юниоров Australian Open Андреева дошла до полуфинала в женском парном разряде (совместно с другой россиянкой — Алиной Корнеевой), а также проиграла той же Корнеевой в финале турнира в одиночном разряде.

В том же году она выиграла два грунтовых турнира ITF, проводившихся в Швейцарии — в Кьяссо и Беллинцоне, впервые войдя в топ-200 WTA. Также Андреева стала первой в истории ITF, кому удалось выиграть несколько титулов уровня ITF W60 или выше до достижения 16 лет (у теннисистки три таких титула).

Как Андреева дебютировала победой над чемпионкой US Open

Андреева всерьез заявила о себе в апреле 2023 года, когда в 15 лет победила финалистку US Open 2021 года Лейлу Фернандес (Канада) в первом круге турнира престижной серии WTA-1000 в Мадриде, куда пробилась через квалификацию. Она стала третьей 15-летней теннисисткой в истории, выигрывавшей матч на уровне WTA-1000 (уступает по престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру). К тому же турнир в Мадриде стал для нее первым во взрослом теннисе.

Во втором туре россиянка выбила 14-ю ракетку мира Беатрис Аддад Майю (Бразилия), которая получила награду «Прогресс года» по итогам прошлого сезона. Андреева стала седьмой 15-летней теннисисткой в XXI веке, обыгравшей соперницу из топ-20.

После матча чемпион Australian Open и «Ролан Гаррос» в миксте Андрей Ольховский в разговоре с «РБК Спорт» сравнил Андрееву с молодой версией Марии Шараповой.

«Я уверен, что причина сенсации — в хорошей игре, девочка — молодчина огромная. Она в хорошей физической форме, у нее уверенная игра», — сказал Ольховский.

«Плюс, на мой взгляд, когда соперники выходят против 15-летней девочки, они не ожидают такого мастерства и такого тенниса, — добавил он. — Мирре нужно отдать все уважение и восхищение, потому что в 15 лет показывать такую игру — это очень достойно. Похожа на Марию Шарапову в начале ее карьеры, только на максималках».

Андреева на этом не остановилась, став самой молодой участницей 1/8 финала турниров WTA-1000. Но на этой стадии ей досталась в соперницы второй номер рейтинга Арина Соболенко, которая прервала 16-матчевую беспроигрышную серию 16-летней россиянки.

На тот момент россиянка занимала 194-е место в рейтинге. После успешного выступления в Мадриде Андреева продолжила прогрессировать, став самой молодой теннисисткой с 1995 года, кому удалось преодолеть квалификацию на «Ролан Гаррос». На главном грунтовом турнире она дошла до третьего круга, где уступила американке Кори Гауфф.

Уимблдон и рекорд Шараповой

На Уимблдоне Андреева вновь вышла в основную сетку через квалификацию. И в матче второго круга выбила из турнира «Большого шлема» 11-ю ракетку мира Барбору Крейчикову, чемпионку «Ролан Гаррос» 2021.

Андреева стала одной из самых юных участниц четвертого круга Уимблдона в ХХI веке. Она проиграла в 1/8 финала Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема», американке Мэдисон Киз со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 2:6.

Россиянка находилась в двух геймах от выхода в четвертьфинал (6:3, 4:1), однако не удержала преимущество и уступила второй сет на тай-брейке.

В конце третьего сета 16-летняя Андреева получила штрафное очко за брошенную на корт ракетку. Она не смогла удержаться на ногах и выронила ракетку, после чего была наказана судьей, так как уже имела предупреждение по ходу встречи. Андреева подошла к судье и сказала: «Вы понимаете, что делаете? Я не бросала ракетку, я упала. Поскользнулась, а потом упала». Однако судья не поменяла решение.

После окончания матча россиянка подошла к сопернице-американке и традиционно пожала руку, но от традиционного пожатия руки судье отказалась.

В итоге она упустила шанс стать первым игроком в возрасте до 17 лет, достигшим четвертьфинала в женском одиночном разряде на Уимблдоне в ХХI веке. До 1/8 финала доходили, в частности, Мария Шарапова и американка Коко Гауфф.

После турнира Андреевой досталось немало критики за поведение в последнем матче. Но за россиянку заступились звезды тенниса.

«Я тоже так делала, — отметила экс-первая ракетка мира Мартина Хингис. — Когда у тебя много матчей, а я думаю, что сейчас она играет больше, чем раньше, ты хочешь победить, хочешь хорошо играть. Такое может случиться. Когда ты молода, ты показываешь эмоции, иногда хорошие, иногда плохие. Конечно, нужно контролировать эмоции, но ей 16 лет, серьезно, она еще ребенок, такое может случиться».

По ходу турнира эксперты не раз признавались, что не ожидали увидеть бесстрашной атакующей игры и мощного удара справа от школьницы, которая недавно призналась, что ей тяжело дается химия.

«Здорово, что 16-летняя девушка так успешно выступает, — поделилась мнением Хингис. — Мне нравится ее игра, она симпатичная девушка, и приятно видеть, что по-прежнему можно добиваться успеха в молодом возрасте».

Андрееву не раз сравнивали с легендарной швейцаркой. Хингис тоже нашла схожие черты с Андреевой. «Она очень дисциплинирована. Она хорошо концентрируется, в ее арсенале есть все удары. В этом смысле она не похожа на меня, мне бы хотелось, чтобы она была агрессивнее и давила на соперницу, но она не ошибается, она как стена, и ее трудно пробить. В этом она может прибавить в будущем: брать инициативу на себя и атаковать, когда есть такая возможность», — добавила Хингис.

Чем запомнилась вторая половина дебютного сезона Андреевой

На US Open Андреева дошла до второго круга, где вновь уступила Коко Гауфф — 3-6, 2-6. «Думаю, она замечательный игрок и здорово видеть, как она прибавляет с каждой неделей, — сказала Гауфф. — Надеюсь, у нее получится это сохранить. Потому что я знаю, что иногда давление может быть очень сильным».

В октябре 2023 года Андреева вошла в топ-50 WTA, поднявшись за год на 379 позиций. В декабре совместно с Даниилом Медведевым, Андреем Рублевым и Софией Кенин стала чемпионкой командного выставочного турнира World Tennis League (WTL) и получила приз «Новичок года» от WTA.

Под занавес года с Андреевой произошел курьезный момент. Украинка Марта Костюк отказалась играть в матче выставочного турнира во Франции из-за угроз в свой адрес. В итоге россиянка сыграла против мужчины. 1145-й номер рейтинга ATP Янис Газуани Дюран обыграл Андрееву со счетом 7:5, 6:2.

Ранее украинская теннисистка Даяна Ястремская требовала дисквалифицировать Андрееву за лайки постов в соцсетях, «которые явно касались зверств, совершенных в отношении украинцев». По словам Ястремской, WTA отказалась вмешиваться. О каких именно постах шла речь, украинка не упомянула. Киевские издания утверждали, что Андреева лайкала посты с шутками про президента Украины Владимира Зеленского.



Как Андреева проводит нынешний сезон

В январе в Брисбене впервые в карьере дошла до четвертьфинала турнира WTA, где уступила Линде Носковой (Чехия).

Вскоре дебютировала на Открытом чемпионате Австралии, где во втором раунде сенсационно победила шестую ракетку мира Онс Жабёр. Она отдала тунисской теннисистке лишь два гейма — 6:0, 6:2. Эта победа над игроком из топ-10 стала для нее первой.

В третьем круге Андреева победила Диан Парри, уйдя со счета 1:5 и матчбола. После этого многократный победитель турниров «Большого шлема» Энди Марреей в соцсетях отметил характер россиянки.

«Андреева уступает 1:5 в третьем сете. Комментатор: «Ей нужно поработать над психологической стороной игры... Она слишком строга к себе, когда проигрывает». Через полчаса Андреева выиграла 7:6. Возможно, причина, по которой она переломила ход матча, в ее психологической устойчивости. Возможно, она справилась, потому что строга к себе и требует от себя большего, когда уступает/плохо играет? Победительница», — написал британский теннисист, фанаткой которого является Андреева.

В итоге россиянка дошла до четвертого раунда первого в сезоне турнира «Большого шлема».

Соболенко во время Australian Open не скрывала своего восторга от игры Андреевой. «Я бы хотела быть на ее уровне в 16 лет. Она невероятная. Я почти уверена, что если она продолжит работать, то очень скоро будет в топе», — цитирует белорусскую теннисистку The Tennis Letter.

После Australian Open произошел непродолжительный спад результатов. Она дважды подряд проиграла в первом раунде двух тысячников — в Дубае и Индиан-Уэлсе. Однако вскоре реабилитировалась, дойдя до четвертьфинала грунтового тысячника в Мадриде, где уступила второй ракетке мира Арине Соболенко. Через полтора месяца она сенсационно обыграла Соболенко в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Однако в финал россиянка пробиться не смогла, уступив победу итальянке Джасмин Паолини.

«Она с характером, не боится играть, борется за каждый мяч. Плюс она молодая, ей нечего терять, супермотивированная. Двигается довольно хорошо, чисто играет. Подает хорошо. Для ее лет это просто вау. Я в свои 16 лет, наверное, сносила все заборы и пыталась прицелиться к корту», — сказала после матча в Мадриде Соболенко, которую цитирует Sports.ru.

В Мадриде Андреева побила рекорд по победам среди теннисисток до 17 лет включительно. После этого Мария Шарапова предрекла Андреевой феноменальный сезон. «Мирру ждет феноменальный год. Я смотрела некоторые ее матчи в 2023 году. У нее хороший настрой на матчи, который она подтверждает своей игрой», — сказала Шарапова, с которой не раз сравнивали Мирру Андрееву.

В преддверии чемпионата Франции Андреева начала работать с бывшей второй ракеткой мира Кончитой Мартинес. «Мы сразу же нашли общий язык, будто мы знали друг друга много лет», — сказала Мартинес. И эта работа уже принесла плоды.

Андреева в возрасте 17 лет и 37 дней стала самой молодой полуфиналисткой «Большого шлема» с 1997 года, когда Хингис в 16 лет вышла в финалы «Ролан Гаррос» и US Open. Также Андреева стала самой молодой теннисисткой с 1999 года, обыгравшей игрока из топ-2 в серии «Большом шлеме», и самой молодой с 1990-го на «Ролан Гаррос».

В полуфинале Андреева не совладала с эмоциями и за 1 час 13 минут проиграла итальянке Джасмин Паолини — 3:6, 1:6. В этом матче у россиянки практически ничего не получалось. Она совершила множество ошибок, а под конец начала выплескивать эмоции — плакать и срываться на членов команды.