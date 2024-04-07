Sun узнала об увольнении талисмана английского клуба за флирт с фанатками

Источник в КПР рассказал, что игравшего роль кота Джуда сотрудника неоднократно просили не флиртовать с болельщицами и активнее поддерживать команду, но он не послушался. Кот Джуд стал талисманом клуба в 2008 году

Талисман «Куинз Парк Рейнджерс» (Фото: James Chance / Getty Images)

Английский клуб «Куинз Парк Рейнджерс» уволил сотрудника, который много лет работал на матчах в костюме маскота, кота Джуда, после многочисленных предупреждений о недопустимости флирта с болельщицами. Об этом пишет The Sun.

Талисман появился в клубе в 2008 году. Его назвали Джудом в честь жившего на стадионе черного кота. Согласно информации на сайте клуба, маскот был «известен своими танцевальными навыками и выходками за пределами поля», у него была своя страница в соцсети X.

По словам источника в клубе, на талисмана поступали жалобы из-за того, что он чаще общался с женщинами на трибунах, выпрашивая их телефонные номера, чем поддерживал команду.

Увольнение сотрудника вызвало критику болельщиков, некоторые требовали, чтобы клуб «вернул кота», потому что он был единственным, на кого стоило смотреть во время матчей.

У КПР есть еще один талисман — тигр Спарк.

КПР играет в Чемпионшипе, втором по силе дивизионе, и занимает 17-е место.