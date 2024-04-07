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Sun узнала об увольнении талисмана английского клуба за флирт с фанатками

Sun: маскота «Куинз Парк Рейнджерс» уволили за флирт с болельщицами
Источник в КПР рассказал, что игравшего роль кота Джуда сотрудника неоднократно просили не флиртовать с болельщицами и активнее поддерживать команду, но он не послушался. Кот Джуд стал талисманом клуба в 2008 году
Талисман &laquo;Куинз Парк Рейнджерс&raquo;
Талисман «Куинз Парк Рейнджерс» (Фото: James Chance / Getty Images)

Английский клуб «Куинз Парк Рейнджерс» уволил сотрудника, который много лет работал на матчах в костюме маскота, кота Джуда, после многочисленных предупреждений о недопустимости флирта с болельщицами. Об этом пишет The Sun.

Талисман появился в клубе в 2008 году. Его назвали Джудом в честь жившего на стадионе черного кота. Согласно информации на сайте клуба, маскот был «известен своими танцевальными навыками и выходками за пределами поля», у него была своя страница в соцсети X.

По словам источника в клубе, на талисмана поступали жалобы из-за того, что он чаще общался с женщинами на трибунах, выпрашивая их телефонные номера, чем поддерживал команду.

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Увольнение сотрудника вызвало критику болельщиков, некоторые требовали, чтобы клуб «вернул кота», потому что он был единственным, на кого стоило смотреть во время матчей.

У КПР есть еще один талисман — тигр Спарк.

КПР играет в Чемпионшипе, втором по силе дивизионе, и занимает 17-е место.

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