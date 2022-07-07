Роспотребнадзор отказался от своего маскота Зожмена

Зожмен должен был стать героем-талисманом проекта «Здоровое питание», «но на этот раз как-то не удалось», сказали в Роспотребнадзоре и пообещали представить нового маскота

Зожмен (Фото: официальный сайт проекта «Здоровое питание»)

Роспотребнадзор отправил «в бессрочный неоплачиваемый отпуск» маскота (персонаж-талисман) проекта «Здоровое питание» — Зожмена, об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Задумка была хорошая, но на этот раз как-то не удалось... Визуальный образ вызвал много критики. Вполне справедливой», — отметили в службе.

Проект «Здоровое питание» запущен в рамках нацпроекта «Демография» и федерального проекта «Укрепление общественного здоровья». На сайте «Здорового питания» представлены рецепты, советы, уроки на соответствующую тему. 28 июня Роспотребнадзор представил маскота проекта — Зожмена. Образ создал художник издательского дома «Аргументы и факты» Михаил Дурново.

В Роспотребнадзоре указали, что Зожмен в своем нынешнем варианте похож «на Гарольда, который скрывает боль» — героя интернет-мемов, 76-летнего Андраша Арато, который стал известен благодаря своему фото с натянутой улыбкой.

В ведомстве пообещали, что создадут новый символ для проекта, «более современный». Будет предложено несколько образов, лучший из них выберут пользователи.