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Роспотребнадзор отказался от своего маскота Зожмена

Зожмен должен был стать героем-талисманом проекта «Здоровое питание», «но на этот раз как-то не удалось», сказали в Роспотребнадзоре и пообещали представить нового маскота
Зожмен
Зожмен (Фото: официальный сайт проекта «Здоровое питание»)

Роспотребнадзор отправил «в бессрочный неоплачиваемый отпуск» маскота (персонаж-талисман) проекта «Здоровое питание» — Зожмена, об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Задумка была хорошая, но на этот раз как-то не удалось... Визуальный образ вызвал много критики. Вполне справедливой», — отметили в службе.

Проект «Здоровое питание» запущен в рамках нацпроекта «Демография» и федерального проекта «Укрепление общественного здоровья». На сайте «Здорового питания» представлены рецепты, советы, уроки на соответствующую тему. 28 июня Роспотребнадзор представил маскота проекта — Зожмена. Образ создал художник издательского дома «Аргументы и факты» Михаил Дурново.

Тест: узнайте, правильный ли вы ЗОЖник
Стиль
Фото:pexels.com/@kaboompics

В Роспотребнадзоре указали, что Зожмен в своем нынешнем варианте похож «на Гарольда, который скрывает боль» — героя интернет-мемов, 76-летнего Андраша Арато, который стал известен благодаря своему фото с натянутой улыбкой.

В ведомстве пообещали, что создадут новый символ для проекта, «более современный». Будет предложено несколько образов, лучший из них выберут пользователи.

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Теги
Лилия Пашкова
Роспотребнадзор ЗОЖ
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