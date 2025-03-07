Тренер «Лиона» заявил, что наорал на судью из-за спора Трампа с Зеленским

Паулу Фонсека был дисквалифицирован на 9 месяцев за физическое воздействие на арбитра. У португальца, экс-тренера «Шахтера», украинская жена. По словам Фонсеки, в последние дни он много переживал после ссоры Трампа с Зеленским

Паулу Фонсека (Фото: Alessandro Sabattini / Getty Images)

Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека, который был дисквалифицирован на девять месяцев за физическое воздействие на арбитра во время матча чемпионата Франции, незадолго до слушаний в дисциплинарном комитете рассказал, что повлияло на его эмоциональное состояние. Он объяснил, что его очень беспокоила неопределенность относительно будущего конфликта России и Украины после скандала во время встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме, сообщает New York Times.

Инцидент произошел во время матча 24-го тура Лиги 1 с «Брестом» (2:1). В добавленное ко второму тайму время у Фонсеки произошел спор с главным судьей Бенуа Мийо. Когда португальцу показали красную карточку, он подбежал впритык к арбитру и наорал на него, ткнув при этом лбом в лоб. 6 марта дисциплинарный комитет чемпионата Франции дисквалифицировал португальца на девять месяцев.

Фонсека предстал перед дисциплинарным комитетом по видеосвязи из отеля в Бухаресте, где он готовился к матчу Лиги Европы против «Стяуа» (6 марта, 3:1). На предматчевой пресс-конференции, которая состоялась за час до его слушаний, португалец говорил о своих переживаниях.

«Это очень трудные дни, которые оставляют свой след в моей жизни. Мне очень тревожно сейчас, потому что Украина в моей жизни и в моем сердце. Из-за того, что происходит сейчас, я был очень напряжен», — сказал Фонсека.

Португалец в 2016–2019 годах работал главным тренером донецкого «Шахтера», несколько членов семьи его украинской жены Катерины все еще живут на Украине.

Переговоры Зеленского с Трампом и вице-президентом Джеем Ди Вэнсом прошли 28 февраля в Белом доме. На них лидеры США и Украины планировали подписать соглашение о совместной добыче ископаемых в качестве компенсации США за оказанную Украине военную помощь. Но в итоге встреча закончилась грандиозным скандалом. Главы государств вступили в перепалку, в ходе которой Трамп и Вэнс обвинили Зеленского в неуважении к США. В результате подписание документа было сорвано, а Зеленского попросили покинуть Белый дом.