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Экс-тренера «Милана» дисквалифицировали на «беспрецедентный» срок

Экс-тренера «Милана» и «Шахтера» дисквалифицировали на «беспрецедентный» срок
Срок дисквалификации тренера «Лиона» Фонсеки рассчитан до 30 ноября. Ему также запрещено находиться с игроками в раздевалке и посещать официальные мероприятия, связанные с футбольной деятельностью
Пауло Фонсека
Пауло Фонсека (Фото: Global Look Press)

Дисциплинарный комитет чемпионата Франции дисквалифицировал на девять месяцев главного тренера «Лиона» Паулу Фонсека за физическое воздействие на арбитра в матче 24-го тура лиги 1 с «Брестом» (2:1). Об этом сообщает L'Équipe.

В добавленное время ко второму тайму между Фонсекой и главным судьей Бенуа Мийо произошла стычка. В результате на 97-й минуте португалец был удален с поля.

Срок дисквалификации Фонсеки рассчитан до 30 ноября. Ему также запрещено находиться с игроками в раздевалке, посещать официальные мероприятия, связанные с футбольной деятельностью, до 15 сентября.

Это рекордная дисквалификация для действующего тренера в чемпионате Франции. L'Équipe назвал наказание беспрецедентным.

51-летний специалист перешел в «Лион» 31 января 2024 года. На этом посту он сменил Пьера Саже.

До этого Фонсека с лета по декабрь 2024-го возглавлял итальянский «Милан», откуда был уволен из-за неудовлетворительных результатов.

Также португалец ранее работал во французском «Лилле», итальянской «Роме», украинском «Шахтере», португальских «Порту», «Браге» и «Пасуш де Феррейра». С «Брагой» он выиграл Кубок Португалии, с «Порту» — Суперкубок страны, с «Шахтером» — три чемпионата, три Кубка и Суперкубок Украины.

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