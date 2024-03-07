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Война санкций ,  
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В Литве отказались играть против Белоруссии в отборе женского Евро-2025

Федерация футбола Литвы заявила об отказе играть с белорусками в отборе Евро
Сюжет
Война санкций
Сборные Литвы и Белоруссии попали в одну группу отборочного турнира. Глава литовской федерации заявил, что готов получить за каждый отказ техническое поражение, но попробует договориться с УЕФА
Женская сборная Белоруссии
Женская сборная Белоруссии (Фото: Официальный сайт РФС)

Глава Литовской федерации футбола (LFF) Эдгарас Станкявичус заявил, что женская сборная страны не будет играть с белорусками на групповом этапе отборочного турнира чемпионата Европы 2025 года и он попробует убедить УЕФА не налагать на литовок больших санкций. Слова Станкявичуса приводит 15min.lt.

Литовки вместе с белорусками попали в группу С, в которой также выступят команды Кипра и Грузии.

Станкявичус отметил, что 8 марта планирует обсудить ситуацию с УЕФА, поскольку его беспокоят последствия отказа от матчей, который может привести к техническим поражениям или дисквалификации на весь отборочный цикл.

«Мы можем получить технические поражения, штрафы, ноль очков, но играть (с белорусками) мы не будем. <...> Кажется, УЕФА нас понимает, они знают нашу ситуацию», — сказал Станкявичус.

Глава LFF также выразил пожелание к правительству юридически оформить свою рекомендацию избегать встреч с российскими и белорусскими спортсменами, как это сделали в Латвии.

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1 февраля парламент (сейм) Латвии принял в окончательном чтении поправки к закону о спорте, которые запрещают сборным Латвии играть против команд России и Белоруссии, даже если они будут выступать на соревнованиях под нейтральным флагом. Это было сделано в том числе для того, чтобы избежать наказаний за отказ от международных федераций.

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Анна Сатдинова
Футбол Литва Белоруссия бойкот УЕФА
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