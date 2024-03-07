В Литве отказались играть против Белоруссии в отборе женского Евро-2025
Глава Литовской федерации футбола (LFF) Эдгарас Станкявичус заявил, что женская сборная страны не будет играть с белорусками на групповом этапе отборочного турнира чемпионата Европы 2025 года и он попробует убедить УЕФА не налагать на литовок больших санкций. Слова Станкявичуса приводит 15min.lt.
Литовки вместе с белорусками попали в группу С, в которой также выступят команды Кипра и Грузии.
Станкявичус отметил, что 8 марта планирует обсудить ситуацию с УЕФА, поскольку его беспокоят последствия отказа от матчей, который может привести к техническим поражениям или дисквалификации на весь отборочный цикл.
«Мы можем получить технические поражения, штрафы, ноль очков, но играть (с белорусками) мы не будем. <...> Кажется, УЕФА нас понимает, они знают нашу ситуацию», — сказал Станкявичус.
Глава LFF также выразил пожелание к правительству юридически оформить свою рекомендацию избегать встреч с российскими и белорусскими спортсменами, как это сделали в Латвии.
1 февраля парламент (сейм) Латвии принял в окончательном чтении поправки к закону о спорте, которые запрещают сборным Латвии играть против команд России и Белоруссии, даже если они будут выступать на соревнованиях под нейтральным флагом. Это было сделано в том числе для того, чтобы избежать наказаний за отказ от международных федераций.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия латвийских депутатов «нацизмом в чистом виде».
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