Захарова: запрет Латвии на матчи с Россией — нацизм в чистом виде

В МИД назвали чистым нацизмом запрет Латвии на матчи со сборными России

В Латвии законодательно запретили сборным играть с россиянами и белорусами. Мария Захарова считает, что это проявление расизма, а депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что МОК должен отстранить НОК Латвии

Мария Захарова (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила «Спорт-Экспресс», что законодательный запрет сборным Латвии играть с россиянами и белорусами является проявлением расизма и нацизма.

Сейм Латвии 1 февраля принял поправки к закону о спорте, в соответствии с которыми сборным страны запрещено соревноваться с соперниками из двух стран, даже если они выступают в нейтральном статусе. Депутаты отмечали, что закон позволит избежать технического поражения или штрафа от организаторов турниров в случае отказа сборной. В сейме отметили, что поправки не касаются олимпиад.

«Это проявление расизма — ненависть на национальной почве. Нацизм в чистом виде», — сказала Захарова.

Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что сейм принял «абсолютно дискриминационный закон» и МОК должен лишить Олимпийский комитет Латвии статуса аккредитованного члена. «Это прямое вмешательство государства в деятельность общественных организаций, что является нарушением Олимпийской хартии», — цитирует Журову ТАСС.

Первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич сообщил ТАСС, что белорусы «готовы играть со всеми», но выразил надежду, что УЕФА будет разводить сборные при жеребьевках. «Но если они откажутся с нами играть, то мы будем рады, так как получим две технические победы», — добавил он.

В 2022 году в Латвии запретили спортсменам соревноваться в России. Также в стране лишили господдержки теннисисток и велогонщиков, выступающих на одних турнирах с россиянами, но потом передумали.