 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Теннис WTA. Абу-Даби. Хард Бейлек С Александрова Е 1 2,95 x 2 1,4 Футбол Товарищеские матчи. Российские клубы Спартак Далянь Инбо 1 1,19 x 5,8 2 15 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1 1,6 x 4,5 2 5,4 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вулверхэмптон Челси 1 5,3 x 4,05 2 1,62 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Сандерленд 1 1,25 x 5,6 2 12 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Манчестер Сити 1 2,3 x 3,75 2 2,85 Футбол Турция. Суперлига Кайсериспор Коджаэлиспор 1 2,85 x 3,1 2 2,55 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Лидс Юнайтед 1 1,58 x 4,3 2 5,3 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1 3,8 x 4,3 2 1,8 Футбол Италия. Кубок Наполи Комо 1 2,35 x 3,2 2 3,2 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Зенит ЦСКА 1 1,95 x 3,6 2 3,75 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Динамо Краснодар 1 3,1 x 3,5 2 2,25 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Олимпиада-2026⁠,
0

ISU заявил, что фигурист Гуменник сам отвечает за авторские права музыки

В ISU заявили, что Гуменник сам отвечает за «очистку» авторских прав музыки
Сюжет
Олимпиада-2026
Российскому фигуристу ранее не одобрили музыку в короткой программе на Олимпиаде из-за проблем с авторскими правами
Петр Гуменник
Петр Гуменник (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

В Международном союзе конькобежцев (ISU) заявили «РИА Новости», что российский фигурист Петр Гуменник, как и другие спортсмены, самостоятельно отвечает за оформление прав на музыку для своих программ.

«Как и другие фигуристы, Петр Гуменник несет ответственность за обеспечение «очистки» авторских прав музыки, которую он использует в своих выступлениях», — сообщили в ISU.

Ранее стало известно, что музыку из фильма «Парфюмер» для короткой программы Гуменника не одобрили из-за проблем с авторскими правами. Поэтому фигуристу, возможно, придется менять программу.

Хореограф Илья Авербух, в разговоре с «РБК Спорт», назвал ситуацию странной. «То, что музыку от программы «Парфюмер» Федерация фигурного катания России отправляла давным-давно — я уверен. Непонятно, как такое может быть, что накануне ее не могут одобрить», — сказал Авербух.

Сейчас команда Гуменника рассматривает варианты: срочно решать вопрос с правами на музыку «Парфюмера» или заменить программу. В качестве запасного варианта рассматривается прошлогодняя короткая программа под саундтрек из фильма «Дюна».

Соревнования одиночников пройдут на Олимпиаде 10 февраля (короткая программа) и 13 февраля (произвольная).

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026

Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины

Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах

Авторы
Теги
Персоны
Екатерина Халимовская
фигурное катание Петр Гуменник Олимпиада-2026
Петр Гуменник фото
Петр Гуменник
фигурист
11 апреля 2002 года
Материалы по теме
Авербух назвал странной проблему Гуменника с правами на музыку на Играх
Спорт
Фигуристу Гуменнику не одобрили музыку в короткой программе на Олимпиаде
Спорт
Малинин заявил, что рад за Гуменника и ждет его приезда на Олимпиаду
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
Когда «подушка» — это плохо: как бизнесу управлять ликвидностью #всенабиржу!, 15:20
Звонарева в 41 год обыграла двух соперниц из топ-100 на «тысячнике» WTA Спорт, 15:14
Зачем премьер Японии поставила на карту свою карьеру Политика, 15:08
Экс-министр культуры Франции попал под расследование из-за Эпштейна Политика, 15:06
СК возбудил дело после взрыва петарды в руках у подростка в Люберцах Общество, 15:03
Первое золото досталось Швейцарии. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 15:03
Кандидат-«волчок» — новая проблема для работодателей. Как его распознать Образование, 15:03
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
ISU заявил, что фигурист Гуменник сам отвечает за авторские права музыки Спорт, 14:57
В Люберцах подросток пострадал при взрыве подобранного с земли предмета Общество, 14:51
На Олимпиаде в Италии разыграли первую золотую медаль Спорт, 14:48
Оргкомитет Олимпиады заявил, что не слышал освистывания делегации США Спорт, 14:45
Умер потомок Пушкина Вячеслав Гуцко Общество, 14:42
Функциональность и осмысленность: что такое новая загородная роскошь РБК и Папушево Парк, 14:40
Первые рекорды: сколько стоит аренда жилья и отелей в городах Олимпиады Недвижимость, 14:38