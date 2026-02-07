В ISU заявили, что Гуменник сам отвечает за «очистку» авторских прав музыки

ISU заявил, что фигурист Гуменник сам отвечает за авторские права музыки

Российскому фигуристу ранее не одобрили музыку в короткой программе на Олимпиаде из-за проблем с авторскими правами

Петр Гуменник (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

В Международном союзе конькобежцев (ISU) заявили «РИА Новости», что российский фигурист Петр Гуменник, как и другие спортсмены, самостоятельно отвечает за оформление прав на музыку для своих программ.

«Как и другие фигуристы, Петр Гуменник несет ответственность за обеспечение «очистки» авторских прав музыки, которую он использует в своих выступлениях», — сообщили в ISU.

Ранее стало известно, что музыку из фильма «Парфюмер» для короткой программы Гуменника не одобрили из-за проблем с авторскими правами. Поэтому фигуристу, возможно, придется менять программу.

Хореограф Илья Авербух, в разговоре с «РБК Спорт», назвал ситуацию странной. «То, что музыку от программы «Парфюмер» Федерация фигурного катания России отправляла давным-давно — я уверен. Непонятно, как такое может быть, что накануне ее не могут одобрить», — сказал Авербух.

Сейчас команда Гуменника рассматривает варианты: срочно решать вопрос с правами на музыку «Парфюмера» или заменить программу. В качестве запасного варианта рассматривается прошлогодняя короткая программа под саундтрек из фильма «Дюна».

Соревнования одиночников пройдут на Олимпиаде 10 февраля (короткая программа) и 13 февраля (произвольная).