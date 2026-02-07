Авербух назвал странной проблему Гуменника с правами на музыку на Играх

Накануне фигуристу Петру Гуменнику не одобрили музыку в короткой программе на Олимпиаде. Илья Авербух выразил уверенность в том, что Федерация фигурного катания России заблаговременно отправляла ISU музыку от программы «Парфюмер»

Петр Гуменник (Фото: Global Look Press)

Проблема российского фигуриста Петра Гуменника с авторскими правами на музыку к короткой программе «Парфюмер» является очень странной. Такое мнение в разговоре с «РБК Спортом» выразил серебряный призер Олимпиады 2002 года в танцах на льду и хореограф Илья Авербух.

«Спорт-Экспресс» и «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщили, что Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер» из-за проблем с авторскими правами.

«История с авторскими правами достаточно новая. Все-таки раньше мы спокойнее относились к правам. Честно говоря, я не знаю, какие сейчас юридические коллизии. Но в том, что музыку от программы «Парфюмер» Федерация фигурного катания России отправляла давным-давно, я уверен. Непонятно, как такое может быть, что накануне ее не могут одобрить. Очень странно», — сказал Авербух.

Гуменник и его команда рассматривают различные варианты действий: решать вопрос с правами в экстренном порядке или менять программу. Фигурист может выступить на Играх с прошлогодней короткой программой под саундтрек из фильма «Дюна».

Авербух выразил уверенность в том, что Гуменник справится с трудностями. «Бывают моменты, когда стрессовые ситуации идут в помощь. Но, конечно, это все не в плюс. Выкатывалась программа, выкатывалась она с другим контентом. Но в общем я думаю, что Петр справится и с этой задачей», — отметил он.

Команда Гуменника узнала о проблемах с музыкой к короткой программе за день-два до отлета в Милан, который ожидается в ночь на 8 февраля.

Короткую программу на Олимпиаде одиночники-мужчины представят 10 февраля, произвольную — 13-го.

23-летний Гуменник в этом сезоне впервые выиграл чемпионат России. Ранее он завоевывал серебро и бронзу национальных первенств, а также дважды побеждал в финалах Гран-при России.

Ранее проблемы с авторскими правами на музыку в короткой программе возникли у испанца Томаса-Льоренса Гуарино Сабате. Ему запретили кататься под музыку из фильма «Миньоны», но в итоге он все-таки смог получить разрешение от компании Universal.