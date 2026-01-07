Календарь спортивных событий на 2026 год

В 2026 году российские спортсмены выступят на зимней Олимпиаде, хоккеисты Александр Овечкин и Евгений Малкин проведут последние сезоны в НХЛ по действующим контрактам. О главных событиях спорта в 2026 году — в подборке «РБК Спорт»

Фото: Getty Images / Getty Images North America

Теннисный сезон

Даты: с 18 января по 22 ноября

В теннисном календаре основными событиями являются турниры «Большого шлема». Сезон начнется с Открытого чемпионата Австралии, запланированного на 18 января — 1 февраля.

Далее последуют турниры:

Открытый чемпионат Франции: 24 мая — 7 июня 2026 года.

Уимблдон: 29 июня — 12 июля 2026 года.

Открытый чемпионат США: 31 августа — 14 сентября 2026 года.

Завершит сезон Итоговый турнир ATP, который состоится 15–22 ноября в Турине (Италия).

Поединок между Умаром Нурмагомедовым и Дейвесоном Фигередо

Дата: 25 января

Бой в легчайшем весе между российским бойцом Умаром Нурмагомедовым и бразильцем Дейвесоном Фигередо станет одним из ключевых событий турнира UFC 324, который пройдет в Лас-Вегасе (США) в ночь на воскресенье, 25 января.

В активе 29-летнего Нурмагомедова 19 побед и одно поражение. В своем последнем поединке 25 октября 2025 года на UFC 321 он единогласным решением судей одержал победу над американцем Марио Баутистой.

38-летний Фигередо, также известный как Бог Войны, имеет в своем активе 25 побед, пять поражений и одну ничью. В октябре прошлого года на UFC Fight Night в Рио-де-Жанейро Фигередо раздельным решением судей победил американца Монтела Джексона.

Второй бой Алекса Волкановски и Диего Лопеса

Даты: 31 января

Австралийский чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски вновь встретится в октагоне с бразильцем Диего Лопесом. Их второй бой пройдет 31 января на турнире UFC 325 в Сиднее.

Первый их бой прошел 12 апреля на UFC 314, где Волкановски одержал победу единогласным решением судей. После этого поединка австралиец не выходил на ринг.

На счету 37-летнего Волкановски 27 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах. В активе 31-летнего Лопеса 27 побед и семь поражений. После поражения от Волкановски бразилец реабилитировался, одержав победу техническим нокаутом над Жаном Силвой на турнире UFC Fight Night 259.

Ранее Волкановски владел чемпионским поясом с декабря 2019 года до февраля 2024 года, когда уступил его испанцу Илие Топурии. После этого Топурия провел одну успешную защиту титула, а затем освободил пояс в феврале 2025 года, перейдя в легкую весовую категорию.

Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры

Даты: с 6 по 22 февраля

С 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия) пройдут зимние Олимпийские игры. На данный момент право выступить на этих соревнованиях получили семь российских спортсменов. Первыми квалификацию прошли фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.

Российские спортсмены смогут принять участие в Играх в нейтральном статусе, без национальной символики.

В 2022 году российские спортсмены были бессрочно отстранены от участия в большинстве международных соревнований, включая Олимпийские игры. В летних видах спорта россияне уже выступают на международных стартах в нейтральном статусе, и некоторым удалось принять участие в Играх 2024 года.

В зимних видах спорта допуск российских спортсменов начался с декабря 2024 года, первыми стали фигуристы, которых допустили к квалификационному отбору на Олимпиаду. Однако в командных видах спорта, в том числе в хоккее, российские спортсмены так и не получили права выступать даже под нейтральным флагом.

Зимние Паралимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 15 марта в тех же итальянских городах. В сентябре 2025 года Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) полностью восстановила членство Паралимпийского комитета России (ПКР), ранее приостановленное в 2023 году.

Благодаря этому решению российские паралимпийцы также получили право выступать на международных соревнованиях, включая Паралимпийские игры и турниры по видам спорта, находящимся под юрисдикцией МПК (легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей, пулевая стрельба), под национальным флагом, с гимном и использованием другой национальной символики. С Паралимпиады 2014 года российские спортсмены не выступали под своим флагом.

Супербоул LX

Дата: 8 февраля

Национальная футбольная лига (NFL), ведущая лига американского футбола в Северной Америке, является самым популярным спортивным турниром в США, транслируемым ведущими телеканалами в прайм-тайм и собирающим рекордную зрительскую аудиторию.

Супербоул — финальный матч чемпионата NFL, который также привлекает внимание масштабным музыкальным представлением. В 2026 году Супербоул пройдет 8 февраля на стадионе Levi's Stadium в Санта-Кларе, штат Калифорния. Музыкальным хедлайнером станет пуэрто-риканский певец Bad Bunny.

Супербоул проходит каждый год во второе воскресенье февраля и обозначается римскими цифрами, указывающими на порядковый номер игры, а не на год ее проведения.

В 2025 году победителями стали игроки «Филадельфия Иглз», которые выиграли у четырехкратного обладателя трофея «Канзас-Сити Чифс». Для «Филадельфии» это стало второй победой в Супербоуле.

Боксерский поединок Емельяненко и Филиповича

Даты: ориентировочно март—апрель

Легенда российского ММА Федор Емельяненко планирует вернуться в спорт, чтобы провести боксерский поединок против давнего соперника — хорвата Мирко Филиповича, известного как Кро Коп. Предположительно, бой состоится в Сербии в марте-апреле 2026 года.

Подготовку к поединку Федор планирует доверить профессионалам — в частности, к тренировочному процессу присоединится бывший чемпион мира по боксу Денис Лебедев.

Емельяненко и Филипович уже встречались в августе 2005 года в рамках турнира Pride, где россиянин одержал победу и защитил свой титул чемпиона.

Емельяненко завершил карьеру в ММА после поражения нокаутом в первом раунде от американца Райана Бейдера 5 февраля 2023 года. Всего на его счету в смешанных единоборствах 40 побед, семь поражений и один несостоявшийся бой.

После завершения карьеры в смешанных единоборствах Емельяненко выражал заинтересованность в боксерском поединке с Майком Тайсоном, но американец отказался.

Чемпионат мира по футболу

Даты: с 11 июня по 19 июля

Чемпионат мира по футболу — 2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в нем примут участие 48 команд — на 16 больше, чем на предыдущих семи турнирах. На данный момент известны 42 страны, которые уже вышли на ЧМ.

Среди отобравшихся есть и дебютанты: Узбекистан, Иордания, Кабо-Верде и Кюрасао. Кроме того, Катар впервые в своей истории пробился на ЧМ через квалификацию, так как в 2022 году команда автоматически попала в финальную часть как хозяйка турнира.

Помимо новичков, на ЧМ-2026 возвращаются команды, которые долгое время не участвовали. Гаити сыграет на чемпионате мира впервые с 1974 года, прервав длительную серию непопаданий.

Также после долгого перерыва сыграют Норвегия и Шотландия (впервые с 1998 года), Новая Зеландия, ЮАР и Парагвай (с 2010 года), а также Кот-д’Ивуар и Алжир (с 2016-го). ЮАР впервые с 2002 года прошла квалификацию, так как в 2010-м команда участвовала на правах хозяйки.

Сборную России по футболу не допустили до участия в жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

Турнир UFC в Белом доме

Дата: 14 июня

В Белом доме 14 июня впервые состоится турнир UFC, приуроченный к 80-летию президента США Дональда Трампа и проходящий в день его рождения.

Трамп анонсировал, что турнир будет включать рекордное количество чемпионских боев — восемь-девять. По словам президента, зрителей ждут «крупнейшие» и «легендарные» бои в истории UFC, а также рекордные гонорары для участников.

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев уже выразил желание выступить на этом турнире, и не исключено участие чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна.

Трамп сообщил, что арена возле Белого дома сможет вместить 5–6 тыс. зрителей, а еще около 100 тыс. человек смогут следить за турниром на больших экранах, установленных на улице.

Вторая половина сезона НХЛ

Даты: плей-офф начинается в апреле, финал — в июне

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ) стартовал 8 октября 2025 года, плей-офф Кубка Стэнли начнется в апреле и завершится финальной серией в июне. В середине февраля намечен перерыв из-за Олимпиады-2026.

В начале сезона в лиге заявлено около 55 российских хоккеистов, и ожидается, что это число превысит 60 к концу сезона за счет игроков из фарм-клубов. В предсезонной подготовке приняли участие в общей сложности 105 россиян.

Текущий сезон станет последним по действующим контрактам для таких звезд, как Александр Овечкин и Евгений Малкин.

Овечкин сам ранее намекал на возможность завершения карьеры после текущего сезона, но позже опроверг принятие каких-либо решений. Тем не менее его супруга сообщила о планах вернуться в Россию после еще одного года, проведенного в США. Перед сезоном «Вашингтон» в письме к владельцам абонементов также упомянул о «последнем сезоне Овечкина», однако позже это было объяснено технической ошибкой. Клуб выразил заинтересованность в сохранении игрока.

Ситуация с Евгением Малкиным выглядит иначе. Вероятность продления контракта с «Питтсбург Пингвинз» крайне низка, учитывая нестабильную игру возрастного форварда в последние годы.

Плей-офф и финал НБА

Даты: плей-офф начинается в апреле, финал — в июне

Регулярный сезон Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) стартовал 21 октября 2025 года, а плей-офф ожидается с середины апреля по май, с финальной серией в июне.

В нынешнем сезоне в лиге выступают два российских игрока: Егор Демин, играющий за «Бруклин» с начала сезона, и Владислав Голдин, который дебютировал в НБА в декабре 2025 года в составе «Майами Хит».

Голдин, не выбранный на драфте НБА, подписал двусторонний контракт с «Майами». В Джи-Лиге НБА (фарм-клубе «Хит») он показал хорошие результаты, набирая в среднем 15,7 очка и делая 9,4 подбора в семи матчах.

Последний раз двое российских игроков дебютировали в НБА в 2004 году (Виктор Хряпа и Павел Подкользин).

Также на драфте НБА 2025 года участвовал третий российский игрок — Виктор Лахин. Он не был задрафтован, но в итоге 24-летний баскетболист подписал контракт с действующим чемпионом НБА, командой «Оклахома-Сити Тандер», и на данный момент выступает за их фарм-клуб. У него также имеются шансы дебютировать в главной лиге до конца сезона.