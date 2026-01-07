 Перейти к основному контенту
Календарь спортивных событий на 2026 год

Олимпиада-2026
Рекорд Овечкина в НХЛ
ЧМ-2026
В 2026 году российские спортсмены выступят на зимней Олимпиаде, хоккеисты Александр Овечкин и Евгений Малкин проведут последние сезоны в НХЛ по действующим контрактам. О главных событиях спорта в 2026 году — в подборке «РБК Спорт»
Фото: Getty Images / Getty Images North America
Фото: Getty Images / Getty Images North America

Теннисный сезон

Даты: с 18 января по 22 ноября

Арина Соболенко

В теннисном календаре основными событиями являются турниры «Большого шлема». Сезон начнется с Открытого чемпионата Австралии, запланированного на 18 января — 1 февраля.

Далее последуют турниры:

  • Открытый чемпионат Франции: 24 мая — 7 июня 2026 года.
  • Уимблдон: 29 июня — 12 июля 2026 года.
  • Открытый чемпионат США: 31 августа — 14 сентября 2026 года.

Завершит сезон Итоговый турнир ATP, который состоится 15–22 ноября в Турине (Италия).

Поединок между Умаром Нурмагомедовым и Дейвесоном Фигередо

Дата: 25 января

Умар Нурмагомедов (слева)&nbsp;

Бой в легчайшем весе между российским бойцом Умаром Нурмагомедовым и бразильцем Дейвесоном Фигередо станет одним из ключевых событий турнира UFC 324, который пройдет в Лас-Вегасе (США) в ночь на воскресенье, 25 января.

В активе 29-летнего Нурмагомедова 19 побед и одно поражение. В своем последнем поединке 25 октября 2025 года на UFC 321 он единогласным решением судей одержал победу над американцем Марио Баутистой.

38-летний Фигередо, также известный как Бог Войны, имеет в своем активе 25 побед, пять поражений и одну ничью. В октябре прошлого года на UFC Fight Night в Рио-де-Жанейро Фигередо раздельным решением судей победил американца Монтела Джексона.

Второй бой Алекса Волкановски и Диего Лопеса

Даты: 31 января

Александр Волкановски&nbsp;

Австралийский чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски вновь встретится в октагоне с бразильцем Диего Лопесом. Их второй бой пройдет 31 января на турнире UFC 325 в Сиднее.

Первый их бой прошел 12 апреля на UFC 314, где Волкановски одержал победу единогласным решением судей. После этого поединка австралиец не выходил на ринг.

На счету 37-летнего Волкановски 27 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах. В активе 31-летнего Лопеса 27 побед и семь поражений. После поражения от Волкановски бразилец реабилитировался, одержав победу техническим нокаутом над Жаном Силвой на турнире UFC Fight Night 259.

Ранее Волкановски владел чемпионским поясом с декабря 2019 года до февраля 2024 года, когда уступил его испанцу Илие Топурии. После этого Топурия провел одну успешную защиту титула, а затем освободил пояс в феврале 2025 года, перейдя в легкую весовую категорию.

Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры

Даты: с 6 по 22 февраля

Фото: Fabrizio Bensch- Pool / Getty Images

С 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия) пройдут зимние Олимпийские игры. На данный момент право выступить на этих соревнованиях получили семь российских спортсменов. Первыми квалификацию прошли фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.

Российские спортсмены смогут принять участие в Играх в нейтральном статусе, без национальной символики.

В 2022 году российские спортсмены были бессрочно отстранены от участия в большинстве международных соревнований, включая Олимпийские игры. В летних видах спорта россияне уже выступают на международных стартах в нейтральном статусе, и некоторым удалось принять участие в Играх 2024 года.

В зимних видах спорта допуск российских спортсменов начался с декабря 2024 года, первыми стали фигуристы, которых допустили к квалификационному отбору на Олимпиаду. Однако в командных видах спорта, в том числе в хоккее, российские спортсмены так и не получили права выступать даже под нейтральным флагом.

В каких видах россиян допустили на зимнюю Олимпиаду 2026 года
Спорт
Фото:Getty Images

Зимние Паралимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 15 марта в тех же итальянских городах. В сентябре 2025 года Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) полностью восстановила членство Паралимпийского комитета России (ПКР), ранее приостановленное в 2023 году.

Благодаря этому решению российские паралимпийцы также получили право выступать на международных соревнованиях, включая Паралимпийские игры и турниры по видам спорта, находящимся под юрисдикцией МПК (легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей, пулевая стрельба), под национальным флагом, с гимном и использованием другой национальной символики. С Паралимпиады 2014 года российские спортсмены не выступали под своим флагом.

Супербоул LX

Дата: 8 февраля

Фото: Jamie Squire / Getty Images

Национальная футбольная лига (NFL), ведущая лига американского футбола в Северной Америке, является самым популярным спортивным турниром в США, транслируемым ведущими телеканалами в прайм-тайм и собирающим рекордную зрительскую аудиторию.

Супербоул — финальный матч чемпионата NFL, который также привлекает внимание масштабным музыкальным представлением. В 2026 году Супербоул пройдет 8 февраля на стадионе Levi's Stadium в Санта-Кларе, штат Калифорния. Музыкальным хедлайнером станет пуэрто-риканский певец Bad Bunny.

Супербоул проходит каждый год во второе воскресенье февраля и обозначается римскими цифрами, указывающими на порядковый номер игры, а не на год ее проведения.

В 2025 году победителями стали игроки «Филадельфия Иглз», которые выиграли у четырехкратного обладателя трофея «Канзас-Сити Чифс». Для «Филадельфии» это стало второй победой в Супербоуле.

Боксерский поединок Емельяненко и Филиповича

Даты: ориентировочно март—апрель

Федор Емельяненко&nbsp;

Легенда российского ММА Федор Емельяненко планирует вернуться в спорт, чтобы провести боксерский поединок против давнего соперника — хорвата Мирко Филиповича, известного как Кро Коп. Предположительно, бой состоится в Сербии в марте-апреле 2026 года.

Подготовку к поединку Федор планирует доверить профессионалам — в частности, к тренировочному процессу присоединится бывший чемпион мира по боксу Денис Лебедев.

Емельяненко и Филипович уже встречались в августе 2005 года в рамках турнира Pride, где россиянин одержал победу и защитил свой титул чемпиона.

Емельяненко завершил карьеру в ММА после поражения нокаутом в первом раунде от американца Райана Бейдера 5 февраля 2023 года. Всего на его счету в смешанных единоборствах 40 побед, семь поражений и один несостоявшийся бой.

После завершения карьеры в смешанных единоборствах Емельяненко выражал заинтересованность в боксерском поединке с Майком Тайсоном, но американец отказался.

Чемпионат мира по футболу

Даты: с 11 июня по 19 июля

Фото: Cristopher Rogel Blanquet / Getty Images

Чемпионат мира по футболу — 2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в нем примут участие 48 команд — на 16 больше, чем на предыдущих семи турнирах. На данный момент известны 42 страны, которые уже вышли на ЧМ.

Среди отобравшихся есть и дебютанты: Узбекистан, Иордания, Кабо-Верде и Кюрасао. Кроме того, Катар впервые в своей истории пробился на ЧМ через квалификацию, так как в 2022 году команда автоматически попала в финальную часть как хозяйка турнира.

Какие сборные вышли на чемпионат мира по футболу 2026 года
Спорт
Англия в матче против Латвии на&nbsp;отборочном турнире ЧМ-2026&nbsp;

Помимо новичков, на ЧМ-2026 возвращаются команды, которые долгое время не участвовали. Гаити сыграет на чемпионате мира впервые с 1974 года, прервав длительную серию непопаданий.

Также после долгого перерыва сыграют Норвегия и Шотландия (впервые с 1998 года), Новая Зеландия, ЮАР и Парагвай (с 2010 года), а также Кот-д’Ивуар и Алжир (с 2016-го). ЮАР впервые с 2002 года прошла квалификацию, так как в 2010-м команда участвовала на правах хозяйки.

Сборную России по футболу не допустили до участия в жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

Турнир UFC в Белом доме

Дата: 14 июня

Фото: Kevin Dietsch / Getty Images

В Белом доме 14 июня впервые состоится турнир UFC, приуроченный к 80-летию президента США Дональда Трампа и проходящий в день его рождения.

Трамп анонсировал, что турнир будет включать рекордное количество чемпионских боев — восемь-девять. По словам президента, зрителей ждут «крупнейшие» и «легендарные» бои в истории UFC, а также рекордные гонорары для участников.

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев уже выразил желание выступить на этом турнире, и не исключено участие чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна.

Трамп сообщил, что арена возле Белого дома сможет вместить 5–6 тыс. зрителей, а еще около 100 тыс. человек смогут следить за турниром на больших экранах, установленных на улице.

Вторая половина сезона НХЛ

Даты: плей-офф начинается в апреле, финал — в июне

Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ) стартовал 8 октября 2025 года, плей-офф Кубка Стэнли начнется в апреле и завершится финальной серией в июне. В середине февраля намечен перерыв из-за Олимпиады-2026.

В начале сезона в лиге заявлено около 55 российских хоккеистов, и ожидается, что это число превысит 60 к концу сезона за счет игроков из фарм-клубов. В предсезонной подготовке приняли участие в общей сложности 105 россиян.

Текущий сезон станет последним по действующим контрактам для таких звезд, как Александр Овечкин и Евгений Малкин.

Овечкин сам ранее намекал на возможность завершения карьеры после текущего сезона, но позже опроверг принятие каких-либо решений. Тем не менее его супруга сообщила о планах вернуться в Россию после еще одного года, проведенного в США. Перед сезоном «Вашингтон» в письме к владельцам абонементов также упомянул о «последнем сезоне Овечкина», однако позже это было объяснено технической ошибкой. Клуб выразил заинтересованность в сохранении игрока.

Ситуация с Евгением Малкиным выглядит иначе. Вероятность продления контракта с «Питтсбург Пингвинз» крайне низка, учитывая нестабильную игру возрастного форварда в последние годы.

Плей-офф и финал НБА

Даты: плей-офф начинается в апреле, финал — в июне

Фото: Justin Ford / Getty Images

Регулярный сезон Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) стартовал 21 октября 2025 года, а плей-офф ожидается с середины апреля по май, с финальной серией в июне.

В нынешнем сезоне в лиге выступают два российских игрока: Егор Демин, играющий за «Бруклин» с начала сезона, и Владислав Голдин, который дебютировал в НБА в декабре 2025 года в составе «Майами Хит».

Голдин, не выбранный на драфте НБА, подписал двусторонний контракт с «Майами». В Джи-Лиге НБА (фарм-клубе «Хит») он показал хорошие результаты, набирая в среднем 15,7 очка и делая 9,4 подбора в семи матчах.

Последний раз двое российских игроков дебютировали в НБА в 2004 году (Виктор Хряпа и Павел Подкользин).

Кто из россиян сыграет в НБА в сезоне 2025/26
Спорт
Фото:Sam Hodde / Getty Images

Также на драфте НБА 2025 года участвовал третий российский игрок — Виктор Лахин. Он не был задрафтован, но в итоге 24-летний баскетболист подписал контракт с действующим чемпионом НБА, командой «Оклахома-Сити Тандер», и на данный момент выступает за их фарм-клуб. У него также имеются шансы дебютировать в главной лиге до конца сезона.

Полина Мельникова
Александр Овечкин
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
Евгений Малкин
Евгений Малкин
хоккеист
31 июля 1986 года
Аделия Петросян
Аделия Петросян
фигуристка, спортсменка
5 июня 2007 года
