 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Фонбет Кубок России Динамо Махачкала Спартак 1 33 x 5,2 2 1,2 Футбол Фонбет Кубок России ЦСКА Акрон 1 1,12 x 7 2 78 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Кайрат Алматы Пафос 1 11,5 x 1,08 2 28 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Арсенал Атлетико 1 1,02 x 20 2 100 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Байер ПСЖ 1 38 x 13 2 1,06 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Атлетик Бильбао Карабах 1 1,35 x 5,1 2 9 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Монако Тоттенхэм 1 2,9 x 3,6 2 2,3 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Реал Ювентус 1 1,45 x 4,8 2 6,7 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Челси Аякс 1 1,25 x 6,5 2 10,5 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Лилль ПАОК 1 1,57 x 4,15 2 5,7 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Шемрок Роверс Целе 1 3,65 x 3,55 2 2,02 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Самсунспор Динамо 1 1,9 x 3,6 2 4 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Кто из россиян сыграет в НБА в сезоне 2025/26

Три россиянина сыграют в НБА в сезоне 2025/26
Российские баскетболисты впервые за семь лет сыграют в НБА. Кто из россиян примет участие в лиге в сезоне 2025/26 — в материале «РБК Спорта»
Фото: Sam Hodde / Getty Images
Фото: Sam Hodde / Getty Images

Новый сезон 2025/26 в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) стартует 21 октября. В нем примут участие три российских баскетболиста. Впервые за семь лет россияне сыграют в НБА.

Последним российским баскетболистом, который играл в НБА, был Тимофей Мозгов. В сезоне 2017/18 он выступал за клуб «Бруклин Нетс».

Кто из россиян сыграет в НБА в сезоне 2025/26

Егор Дёмин

Российский баскетболист Егор Дёмин был выбран под восьмым номером командой «Бруклин Нетс» в первом раунде драфта НБА. Дёмин стал первым в истории лиги российским игроком, выбранным так высоко. Предыдущий пиковый результат среди россиян принадлежал Ярославу Королёву. В 2005 году «Лос-Анджелес Клипперс» выбрал его под общим 12-м номером (в 2007-м Королёв покинул клуб).

Также Дёмин стал десятым россиянином в истории лиги, выбранным на драфте НБА.

19-летний Дёмин выступал за команды разных возрастов мадридского «Реала» с 2021 года. По окончании сезона 2023/24 он уехал в США, где играл за команду Университета Бригама Янга (BYU). В завершившемся сезоне баскетболист в среднем за игру набирал 10,6 очка, 5,5 результативной передачи и 3,9 подбора.

Владислав Голдин

Фото: Kevin C. Cox / Getty Images

Российский центровой Владислав Голдин выставлял свою кандидатуру на драфт НБА 2025 года. Согласно многочисленным рейтингам, его должны были выбрать в шестом десятке. Однако ни один клуб НБА не выбрал 24-летнего россиянина на драфте. Вскоре он подписал двусторонний контракт с «Майами Хит».

24-летний Голдин является уроженцем Нальчика. До 15 лет занимался борьбой, после чего перешел в баскетбол. Голдин играл за юниорский ЦСКА в течение трех сезонов, а потом уехал в США.

В прошлом сезоне Голдин выступал за «Мичиган Вулверинс» в Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA).

Виктор Лахин

Фото: Andy Lyons / Getty Images

Российский баскетболист Виктор Лахин не был выбран на драфте НБА в 2025 году. Однако 24-летний спортсмен заключил контракт с чемпионом НБА «Оклахома-Сити Тандер».

CBS Sports отмечает, что речь, вероятно, идет об однолетнем контракте с негарантированной минимальной зарплатой для игроков, которых клубы привлекают к тренировочным лагерям или в G-Лигу (ранее — Лига развития НБА).

В прошлом сезоне Лахин играл в NCAA за Университет Клемсона. В 34 матчах россиянин набирал в среднем 11,4 очка и делал 6,4 подбора.

Авторы
Теги
Альвина Цаканян
Баскетбол НБА Егор Демин Владислав Голдин
Материалы по теме
Журналист узнал о контракте чемпиона НБА с российским баскетболистом
Спорт
Леброн Джеймс пропустит старт сезона НБА из-за травмы
Спорт
Игрок НБА забросил мяч с обратной стороны щита, улетая в аут. Видео
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 94,67 (+0,28) Инвестиции, 21 окт, 17:55 Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 81,35 (-0,01) Инвестиции, 21 окт, 17:55
Второй аэропорт ограничил полеты на фоне угрозы атаки дронов Политика, 01:53
Вучич заявил о желании Европы отгородиться «занавесом» от России Политика, 01:49
Трамп заявил, что его встреча с Си Цзиньпином под вопросом Политика, 01:32
В Москве госпитализировали мужа актрисы Дружининой, кинооператора Мукасея Общество, 01:12
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Трамп раскрыл, когда станет известна судьба его встречи с Путиным Политика, 00:55
Дмитриев опроверг сообщения об отмене встречи Путина и Трампа Политика, 00:29
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
«Наказали себя». Как в России отреагировали на недопуск лыжников на Игры Спорт, 00:19
Матч Ла Лиги «Барселоны» в США отменили после протеста игроков и «Реала» Спорт, 00:17
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Трамп ответил на сообщения об отмене встречи с Путиным Политика, 00:07
Сийярто назвал фейками новости об отмене встречи Путина и Трампа Политика, 00:05
Эксперты спрогнозировали трехкратный рост дефолтов по ЦФА Финансы, 00:01
АвтоВАЗ ответил «Яндекс Такси» на претензии к закону о локализации Бизнес, 00:00