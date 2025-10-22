Три россиянина сыграют в НБА в сезоне 2025/26

Кто из россиян сыграет в НБА в сезоне 2025/26

Российские баскетболисты впервые за семь лет сыграют в НБА. Кто из россиян примет участие в лиге в сезоне 2025/26 — в материале «РБК Спорта»

Фото: Sam Hodde / Getty Images

Новый сезон 2025/26 в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) стартует 21 октября. В нем примут участие три российских баскетболиста. Впервые за семь лет россияне сыграют в НБА.

Последним российским баскетболистом, который играл в НБА, был Тимофей Мозгов. В сезоне 2017/18 он выступал за клуб «Бруклин Нетс».

Кто из россиян сыграет в НБА в сезоне 2025/26

Егор Дёмин

Российский баскетболист Егор Дёмин был выбран под восьмым номером командой «Бруклин Нетс» в первом раунде драфта НБА. Дёмин стал первым в истории лиги российским игроком, выбранным так высоко. Предыдущий пиковый результат среди россиян принадлежал Ярославу Королёву. В 2005 году «Лос-Анджелес Клипперс» выбрал его под общим 12-м номером (в 2007-м Королёв покинул клуб).

Также Дёмин стал десятым россиянином в истории лиги, выбранным на драфте НБА.

19-летний Дёмин выступал за команды разных возрастов мадридского «Реала» с 2021 года. По окончании сезона 2023/24 он уехал в США, где играл за команду Университета Бригама Янга (BYU). В завершившемся сезоне баскетболист в среднем за игру набирал 10,6 очка, 5,5 результативной передачи и 3,9 подбора.

Владислав Голдин

Российский центровой Владислав Голдин выставлял свою кандидатуру на драфт НБА 2025 года. Согласно многочисленным рейтингам, его должны были выбрать в шестом десятке. Однако ни один клуб НБА не выбрал 24-летнего россиянина на драфте. Вскоре он подписал двусторонний контракт с «Майами Хит».

24-летний Голдин является уроженцем Нальчика. До 15 лет занимался борьбой, после чего перешел в баскетбол. Голдин играл за юниорский ЦСКА в течение трех сезонов, а потом уехал в США.

В прошлом сезоне Голдин выступал за «Мичиган Вулверинс» в Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA).

Виктор Лахин

Российский баскетболист Виктор Лахин не был выбран на драфте НБА в 2025 году. Однако 24-летний спортсмен заключил контракт с чемпионом НБА «Оклахома-Сити Тандер».

CBS Sports отмечает, что речь, вероятно, идет об однолетнем контракте с негарантированной минимальной зарплатой для игроков, которых клубы привлекают к тренировочным лагерям или в G-Лигу (ранее — Лига развития НБА).

В прошлом сезоне Лахин играл в NCAA за Университет Клемсона. В 34 матчах россиянин набирал в среднем 11,4 очка и делал 6,4 подбора.