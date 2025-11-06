 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Фонбет Кубок России. Путь РПЛ Спартак Локомотив 1 2,2 x 3,4 2 3,55 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап ПАОК Янг Бойз 1 1,48 x 4,8 2 5,9 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Динамо Зриньски Мостар 1 1,63 x 4,05 2 5,2 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Динамо Акрон 1 1,4 x 5,1 2 7,3 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Динамо Махачкала ЦСКА 1 3,8 x 3,2 2 2,1 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Пари НН Рубин 1 2,85 x 3,2 2 2,55 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Сочи Ростов 1 3,45 x 3,35 2 2,17 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 1 2,75 x 3,55 2 2,45 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Ювентус Торино 1 1,5 x 4,1 2 7,2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Путин поблагодарил партнеров России за снятие санкций с паралимпийцев

IPC 27 сентября полностью восстановил права Паралимпийского комитета России. Путин назвал это решение взвешенным и справедливым, а также напомнил, что политике в спорте не место
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Кристина Кормилицына / Pool / ТАСС)

Владимир Путин поблагодарил партнеров России, которые помогли в снятии санкций с национального Паралимпийского комитета. Об этом президент заявил на пленарном заседании форума «Россия — спортивная держава» в Самаре.

Путин отметил, что спорт призван объединять людей, наводить мосты между народами, и «в этом заключена и высокая миссия, один из основных смыслов деятельности международных спортивных организаций».

«В этой связи хотел бы поблагодарить наших партнеров, тех, кто принял решение совсем недавно — взвешенное и справедливое решение по восстановлению прав Паралимпийского комитета России», — сказал Путин.

Президент отметил, что позиция России неизменна — у спортсменов должен быть равный доступ к турнирам и «политике в спорте не место».

«Спорт, культурное и гуманитарное сотрудничество не должны становиться заложниками тех или иных конфликтов и геополитических противоречий», — сказал президент.

Генассамблея Международного паралимпийского комитета 27 сентября приняла решение о полном восстановлении членства ПКР. За восстановление статуса выступил 91 делегат, против — 77. Однако участие россиян в Играх-2026 в Италии маловероятно из-за позиции международных федераций, которые не допустили их к отборочным соревнованиям.

В феврале стало известно, что Венгрия снова не допустила включения Олимпийского комитета России (ОКР) и двух российских футбольных клубов в санкционный список Евросоюза. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал санкции против ОКР и клубов «абсурдными и постыдными», отметил тогда госсекретарь по международным коммуникациям и связям страны Золтан Ковач.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка

ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico

В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине

Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна

Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением

Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg
Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
Владимир Путин Паралимпийский комитет России
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин дал совет начинающим спортсменам
Спорт
Путин прилетел в Самару
Политика
Паралимпийский комитет рассказал о последнем шансе попасть на Игры-2026
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 93,51 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51 Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 81,19 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51
НПЗ Slovnaft сообщил о проблемах с поставками нероссийской нефти Политика, 18:09
ЦБ установил курс доллара на 7 ноября выше ₽81 Инвестиции, 18:05
Тайна трех домов. Квест с приключениями РБК и ГАЛС, 17:59
В Белом доме не нашли юридических обоснований для ударов по Венесуэле Политика, 17:58
Путин поблагодарил партнеров России за снятие санкций с паралимпийцев Спорт, 17:58
Bloomberg сообщил о готовности Турции пойти на уступки США по С-400 Политика, 17:53
Как Дальний Восток развивает новый хаб производства БАС в России Национальные проекты, 17:46
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
В «ВТБ Мои Инвестиции» спрогнозировали рост цен на серебро на 25% за год Инвестиции, 17:46
Правительство Чехии ушло в отставку после победы Бабиша на выборах Политика, 17:44
Путин дал совет начинающим спортсменам Спорт, 17:35
Как руководитель подталкивает сотрудников к увольнению — 7 ошибок Образование, 17:34
Эксперты НРФ’9 обсудят роль медиаотрасли в экономике России Отрасли, 17:30
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
В Дагестане 3 месяца охотились за нелегальной майнинг-фермой в «Газели» Крипто, 17:28