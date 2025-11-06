Путин поблагодарил партнеров России за снятие санкций с паралимпийцев
Владимир Путин поблагодарил партнеров России, которые помогли в снятии санкций с национального Паралимпийского комитета. Об этом президент заявил на пленарном заседании форума «Россия — спортивная держава» в Самаре.
Путин отметил, что спорт призван объединять людей, наводить мосты между народами, и «в этом заключена и высокая миссия, один из основных смыслов деятельности международных спортивных организаций».
«В этой связи хотел бы поблагодарить наших партнеров, тех, кто принял решение совсем недавно — взвешенное и справедливое решение по восстановлению прав Паралимпийского комитета России», — сказал Путин.
Президент отметил, что позиция России неизменна — у спортсменов должен быть равный доступ к турнирам и «политике в спорте не место».
«Спорт, культурное и гуманитарное сотрудничество не должны становиться заложниками тех или иных конфликтов и геополитических противоречий», — сказал президент.
Генассамблея Международного паралимпийского комитета 27 сентября приняла решение о полном восстановлении членства ПКР. За восстановление статуса выступил 91 делегат, против — 77. Однако участие россиян в Играх-2026 в Италии маловероятно из-за позиции международных федераций, которые не допустили их к отборочным соревнованиям.
В феврале стало известно, что Венгрия снова не допустила включения Олимпийского комитета России (ОКР) и двух российских футбольных клубов в санкционный список Евросоюза. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал санкции против ОКР и клубов «абсурдными и постыдными», отметил тогда госсекретарь по международным коммуникациям и связям страны Золтан Ковач.
