Российские спортсмены не выступят на Паралимпиаде-2026

IPC: российские спортсмены не выступят на Паралимпиаде-2026
Три из четырех международных федераций вообще не допустили россиян к отборочным соревнованиям, а в хоккее участники квалификации уже определены и их состав менять не будут
Эндрю Парсонс
Эндрю Парсонс (Фото: Tullio M. Puglia / Getty Images)

Российские и белорусские спортсмены не смогут выступить на Паралимпийских играх в Италии в 2026 году, поскольку «на практике» не смогут пройти квалификацию, сообщается на сайте Международного паралимпийского комитета (IPC).

Генеральная ассамблея IPC в сентябре полностью восстановила членство Паралимпийского комитета России (ПКР).

В IPC сообщили, что после генассамблеи получили подтверждение от каждой из четырех международных федераций, чьи виды спорта включены в программу Игр-2026, что ни один спортсмен из России и Белоруссии, вероятно, не сможет квалифицироваться на мартовские Игры.

Речь идет об отказавшихся допускать россиян Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), Международном союзе биатлонистов (IBU) и Всемирной федерации керлинга, а также Всемирной федерации паралимпийского хоккея, которая уже определила участников ноябрьского отборочного турнира.

FIS 21 октября стала последней федерацией, отказавшейся допускать россиян.

Глава IPC Эндрю Парсонс заявил, что организация уважает и решение своей генассамблеи по восстановлению членства России и Белоруссии, и позицию каждой из международных спортивных федераций.

Зимние Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта 2026 года в Милане и Кортина‑д’Ампеццо.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Международный Паралимпийский комитет Паралимпиада-2026
