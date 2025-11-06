Россия оспорила в CAS решение не допускать лыжников на Олимпиаду
На решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов на Олимпиаду в Италии уже подана апелляция в Спортивный арбитражный суд (CAS), сообщили «РИА Новости» в пресс-службе министра спорта Михаила Дегтярева.
Cовет FIS 21 октября решил не допускать россиян к Играм даже в нейтральном статусе. Дегтярев после этого заявил, что Олимпийский комитет России подаст апелляцию.
Дегтярев отметил, что позиция России «усилена недавним судебным прецедентом в санном спорте и бобслее, подтвердившим дискриминационный характер отстранений».
Ранее CAS постановил допустить российских саночников в нейтральном статусе, а апелляционный трибунал IBSF признал незаконным решение конгресса об отстранении российских бобслеистов и скелетонистов.
Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля.
