 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Фонбет Кубок России. Путь РПЛ Спартак Локомотив 1 2,17 x 3,45 2 3,6 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап ПАОК Янг Бойз 1 1,47 x 4,8 2 6,1 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Динамо Зриньски Мостар 1 1,63 x 4,05 2 5,2 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Динамо Акрон 1 1,4 x 5,1 2 7,3 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Динамо Махачкала ЦСКА 1 3,8 x 3,2 2 2,1 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Пари НН Рубин 1 2,85 x 3,2 2 2,55 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Сочи Ростов 1 3,45 x 3,35 2 2,17 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 1 2,75 x 3,55 2 2,45 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Ювентус Торино 1 1,5 x 4,1 2 7,2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Олимпиада-2026⁠,
0

Россия оспорила в CAS решение не допускать лыжников на Олимпиаду

Дегтярев: оспорили в CAS решение FIS не допускать лыжников на Олимпиаду
Сюжет
Олимпиада-2026
FIS решила не допускать россиян на Игры-2026, на это решение подана апелляция в CAS. Ранее спортивный арбитраж уже постановил, что саночники должны иметь возможность соревноваться в нейтральном статусе
Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

На решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов на Олимпиаду в Италии уже подана апелляция в Спортивный арбитражный суд (CAS), сообщили «РИА Новости» в пресс-службе министра спорта Михаила Дегтярева.

Cовет FIS 21 октября решил не допускать россиян к Играм даже в нейтральном статусе. Дегтярев после этого заявил, что Олимпийский комитет России подаст апелляцию.

Дегтярев отметил, что позиция России «усилена недавним судебным прецедентом в санном спорте и бобслее, подтвердившим дискриминационный характер отстранений».

Ранее CAS постановил допустить российских саночников в нейтральном статусе, а апелляционный трибунал IBSF признал незаконным решение конгресса об отстранении российских бобслеистов и скелетонистов.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка

ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico

В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине

Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна

Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением

Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg
Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
лыжи Михаил Дегтярев Международная федерация лыжного спорта (FIS)
Михаил Дегтярев фото
Михаил Дегтярев
политик, министр спорта России, президент Олимпийского комитета России
10 июля 1981 года
Материалы по теме
Лыжник объяснил, почему скандинавские спортсмены против допуска россиян
Спорт
Стало известно, сколько голосов отделило российских лыжников от допуска
Спорт
«Наказали себя». Как в России отреагировали на недопуск лыжников на Игры
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 93,51 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51 Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 81,19 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51
Путин прилетел в Самару Политика, 16:39
В Германии предложили лишить дирижера Франца ордена за поездку к Путину Политика, 16:37
Пять интересных фактов об Иране и его экономике РБК и РЭЦ, 16:37
Трое тайконавтов застряли в космосе из-за повреждений корабля Общество, 16:36
Польша запустит всеобщую военную подготовку «для всех желающих» Политика, 16:36
Мишустин анонсировал мораторий на привлечение к ответственности по НДС Бизнес, 16:34
Лукашенко признался в мыслях по утрам «чтобы война с Украины не пришла» Политика, 16:31
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
В Израиле призвали евреев покинуть Нью-Йорк после избрания нового мэра Политика, 16:27
Путин направил соболезнования президенту Филиппин из-за жертв тайфуна Политика, 16:26
Инвестиции в непубличные компании: как это работает, какие есть риски Инвестиции, 16:25
Мэр Майами рассказал о росте своей зарплаты в биткоинах на 300% Крипто, 16:22
Саакашвили предъявят новое обвинение в призывах к свержению власти Политика, 16:21
Как сохранить безопасность данных в цифровой среде Отрасли, 16:20
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19