Россия оспорила в CAS решение не допускать лыжников на Олимпиаду

Дегтярев: оспорили в CAS решение FIS не допускать лыжников на Олимпиаду

FIS решила не допускать россиян на Игры-2026, на это решение подана апелляция в CAS. Ранее спортивный арбитраж уже постановил, что саночники должны иметь возможность соревноваться в нейтральном статусе

Михаил Дегтярев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

На решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов на Олимпиаду в Италии уже подана апелляция в Спортивный арбитражный суд (CAS), сообщили «РИА Новости» в пресс-службе министра спорта Михаила Дегтярева.

Cовет FIS 21 октября решил не допускать россиян к Играм даже в нейтральном статусе. Дегтярев после этого заявил, что Олимпийский комитет России подаст апелляцию.

Дегтярев отметил, что позиция России «усилена недавним судебным прецедентом в санном спорте и бобслее, подтвердившим дискриминационный характер отстранений».

Ранее CAS постановил допустить российских саночников в нейтральном статусе, а апелляционный трибунал IBSF признал незаконным решение конгресса об отстранении российских бобслеистов и скелетонистов.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля.