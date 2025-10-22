 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Фонбет Кубок России Динамо Махачкала Спартак 1 33 x 5,2 2 1,2 Футбол Фонбет Кубок России ЦСКА Акрон 1 1,12 x 7 2 78 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Кайрат Алматы Пафос 1 11,5 x 1,08 2 28 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Арсенал Атлетико 1 1,02 x 20 2 100 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Байер ПСЖ 1 38 x 13 2 1,06 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Атлетик Бильбао Карабах 1 1,35 x 5,2 2 8,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Монако Тоттенхэм 1 3,05 x 3,5 2 2,3 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Реал Ювентус 1 1,5 x 4,8 2 6,4 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Челси Аякс 1 1,27 x 6,2 2 9,5 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Лилль ПАОК 1 1,57 x 4,15 2 5,8 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Шемрок Роверс Целе 1 3,7 x 3,65 2 1,95 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Самсунспор Динамо 1 2,03 x 3,55 2 3,6 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

ОКР подаст апелляцию на решение FIS о недопуске россиян до отбора к Играм

По мнению Михаила Дегятрева, действия FIS абсолютно неприемлемы и не имеют «ничего общего с принципами и ценностями, которые заложены в Олимпийской хартии»
Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев (Фото: Global Look Press)

Олимпийский комитет России (ОКР) и Министерство спорта страны совместно с лыжными федерациями подаст апелляции на решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) о недопуске россиян до отбора на Олимпиаду 2026 года в Италии. Об этом ТАСС заявил министр спорта России и глава ОКР Михаил Дегтярев.

«Минспорт и Олимпийский комитет России во взаимодействии с нашими лыжными федерациями подготовят апелляционные жалобы на решение совета FIS», — сказал Дегятрев.

«Это победа». Реакция Европы на недопуск российских лыжников на Олимпиаду
Спорт
Российские лыжники после победы на Олимпиаде 2022 года в Пекине

По мнению главы ОКР, действия FIS абсолютно неприемлемы и не имеют «ничего общего с принципами и ценностями, которые заложены в Олимпийской хартии».

Он отметил, что позиция России усилилась благодаря «недавнему прецеденту — судебному решению по бобслею, признавшему дискриминационный характер отстранений».

Дегтярев рассказал 20 октября, что апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) признал незаконным решение конгресса организации о запрете на участие россиян в соревнованиях.

FIS 21 октября решила не допускать российских и белорусских спортсменов до международных турниров и предстоящей Олимпиады в Италии. FIS оставалась единственной федерацией, которая не определилась с судьбой российских и белорусских спортсменов. Остальные федерации ранее приняли одно из двух решений: либо разрешив спортсменам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе, либо сохранив отстранение.

Олимпиада 2026 года пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Российские спортсмены отстранены от соревнований FIS с 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине.

Авторы
Теги
Персоны
Альвина Цаканян
лыжи Международная федерация лыжного спорта (FIS) Михаил Дегтярев бобслей скелетон Федерация лыжных гонок России Олимпийский комитет России (ОКР)
Михаил Дегтярев фото
Михаил Дегтярев
политик, министр спорта России, президент Олимпийского комитета России
10 июля 1981 года
Материалы по теме
Песков заявил о разочаровании из-за недопуска FIS россиян на Олимпиаду
Спорт
«Это победа». Реакция Европы на недопуск российских лыжников на Олимпиаду
Спорт
«Наказали себя». Как в России отреагировали на недопуск лыжников на Игры
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 94,67 (+0,28) Инвестиции, 21 окт, 17:55 Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 81,35 (-0,01) Инвестиции, 21 окт, 17:55
Во время ядерной тренировки из Баренцева моря запустили ракету «Синева» Политика, 17:18
Осужденный Тимур Иванов заявил о готовности отправиться на спецоперацию Политика, 17:13
Что известно о частичном ограничении Telegram и WhatsApp в России Технологии и медиа, 17:11
Российский гимнаст остался без медалей на чемпионате мира в многоборье Спорт, 17:09
Суд арестовал музыканта Женька Радость после исполнения песен иноагентов Политика, 17:09
«Билайн» представил инструмент для эффективного поиска бизнес-локаций Отрасли, 17:07
Деньги, время и внимание: как инвестировать в искусство РБК и СберПервый, 17:01
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Суд арестовал гендиректора строительной компании «Автодора» Общество, 17:01
Росрыболовство спрогнозировало резкий рост производства красной икры Бизнес, 17:00
Названы районы Москвы — лидеры по росту цен в новостройках бизнес-класса Недвижимость, 17:00
В Испании задержали подозреваемых в краже 1 тыс. стульев из ресторанов Вино, 16:57
ОКР подаст апелляцию на решение FIS о недопуске россиян до отбора к Играм Спорт, 16:53
Режиссеру «Папиных дочек» Жигалкину присвоили звание заслуженного артиста Общество, 16:44
Как бизнесу сделать онлайн-оплату удобной и привлекательной для клиента Радио РБК, 16:41