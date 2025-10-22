ОКР подаст апелляцию на решение FIS о недопуске россиян до отбора к Играм

По мнению Михаила Дегятрева, действия FIS абсолютно неприемлемы и не имеют «ничего общего с принципами и ценностями, которые заложены в Олимпийской хартии»

Михаил Дегтярев (Фото: Global Look Press)

Олимпийский комитет России (ОКР) и Министерство спорта страны совместно с лыжными федерациями подаст апелляции на решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) о недопуске россиян до отбора на Олимпиаду 2026 года в Италии. Об этом ТАСС заявил министр спорта России и глава ОКР Михаил Дегтярев.

«Минспорт и Олимпийский комитет России во взаимодействии с нашими лыжными федерациями подготовят апелляционные жалобы на решение совета FIS», — сказал Дегятрев.

По мнению главы ОКР, действия FIS абсолютно неприемлемы и не имеют «ничего общего с принципами и ценностями, которые заложены в Олимпийской хартии».

Он отметил, что позиция России усилилась благодаря «недавнему прецеденту — судебному решению по бобслею, признавшему дискриминационный характер отстранений».

Дегтярев рассказал 20 октября, что апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) признал незаконным решение конгресса организации о запрете на участие россиян в соревнованиях.

FIS 21 октября решила не допускать российских и белорусских спортсменов до международных турниров и предстоящей Олимпиады в Италии. FIS оставалась единственной федерацией, которая не определилась с судьбой российских и белорусских спортсменов. Остальные федерации ранее приняли одно из двух решений: либо разрешив спортсменам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе, либо сохранив отстранение.

Олимпиада 2026 года пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Российские спортсмены отстранены от соревнований FIS с 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине.