Бывший гендиректор «Спартака» оценил работу Малышева «близкой к нулю»

По мнению Юрия Первака, Олег Малышев, который являлся генеральным директором «Спартака» с сентября 2023 года по октябрь 2025-го, не занимался развитием футбола в клубе

Олег Малышев (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Работа Олега Малышева на посту генерального директора московского «Спартака» близка к нулю. Такое мнение «РБК Спорт» выразил бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак.

«Работу Малышева оцениваю близко к нулю. Ничего себя не оправдало: ни покупки, ни работы его. Поэтому вот так я его оцениваю. Ну и слава богу, что ушел. Возрождение «Спартака-2», я думаю, это не его заслуга вообще. Возрождение-то произошло, но ключевые фигуры ушли оттуда. Также работа с агентами у него слабовата была. Я коротко объяснил, близко какая моя оценка. Все люди разные — оценки разные», — сказал Первак «РБК Спорт».

По мнению Первака, бывший генеральный директор «Спартака» не занимался развитием футбола в клубе.

«Приглашать просто так спортивным директором (Франсис Кахигао. — РБК) человека, который не знает вообще российский футбол, имеет какую-то там фамилию: где-то работал, что-то сделал. «Давайте попробуем, поэкспериментируем». Ну, давайте. С одной стороны, у нас сегодня тяжелый случай, что идет спецоперация. Но у нас великолепная возможность использовать свои ряды, потому что мы не играем в Европе. Нам развивать нужно свой футбол, чем Малышев вообще не занимался совсем», — добавил Первак.

Первак считает, что Малышеву было необходимо общаться с активными болельщиками, чтобы они посещали матчи команды.

«Частично трансферы входят в его ответственность, наверное. Он же все-таки подытоживает и выносит на совет директоров. Наверное, его заслуга в этом может быть. Но почему фанаты не приходят на матчи? Это что, возрождение? Он что, встречался с ними, разговаривал? Я не слышал об этом никогда. Просто ему нужно было хотя бы общаться с болельщиками», — заключил он.

Малышев 6 октября покинул пост генерального директора «Спартака», который занимал с июня 2023 года. Он продолжит работу в совете директоров клуба и будет советником нового гендиректора.

Новым гендиректором клуба стал Сергей Некрасов.

«Спартак» после 11 туров занимает шестое место в РПЛ.