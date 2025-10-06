 Перейти к основному контенту
Семин назвал неожиданным уход гендиректора «Спартака»

Семин назвал неожиданным уход гендиректора «Спартака» Малышева
Бывший тренер сборной России положительно оценил работу Олега Малышева в «Спартаке», отметив, что специалист большое внимание уделял развитию футбола в клубе
Олег Малышев
Олег Малышев (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Уход Олега Малышева с поста генерального директора «Спартака» стал неожиданным. Об этом «РБК Спорту» заявил бывший тренер сборной России и «Спартака» Юрий Семин.

«Игроки, которые были подобраны при Малышеве, на мой взгляд, очень хорошего уровня. Наверное, были какие-то определенные ошибки. Наверное, он советовался и с тренером, и со спортивным директором. Но внимание клубу от него было очень большое. Его уход стал неожиданным для меня. Наверное, еще рано уходить, чемпионат не закончился», — сказал Семин «РБК Спорту».

«Спартак» назвал нового гендиректора
Спорт
Сергей Некрасов

Семин считает, что результаты работы Малышева в клубе являются положительными.

«Но мы же не знаем причины ухода. Может быть, он ушел из-за семейных обстоятельств, может быть, было большое напряжение. Но человек работал в «Спартаке» от души. Он большое внимание уделял развитию футбола в «Спартаке». Я в работе Малышева ничего не вижу отрицательного. Он хорошо к болельщикам относился, внимание уделял всему, что происходит в клубе. Думаю, он, наверное, еще долго не уйдет из «Спартака», — заключил он.

Малышев 6 октября покинул пост генерального директора «Спартака», который занимал с июня 2023 года. Он продолжит работу в совете директоров клуба и будет советником нового гендиректора.

В «Спартаке» отметили, что решение Малышева связано с семейными обстоятельствами.

Новым гендиректором клуба стал Сергей Некрасов.

«Спартак» после 11 туров занимает шестое место в РПЛ.

Трамп заявил о завершении первой фазы его плана по Газе в течение недели

Лекорню объявил новый состав правительства Франции

Свидетельства детям посоветовали брать за рубеж, вопреки новым правилам выезда

Меркель: Польша и страны Балтии помешали переговорам с Россией до спецоперации

Bloomberg: место Кука в Apple может занять старший вице-президент Джон Тернус

Маск планирует выпустить игру, созданную искусственным интеллектом

Канцлер Германии раскрыл назначение обнаруженных дронов

В Иране одобрили план деноминации риала на четыре нуля

На Украине предложили мобилизовать в армию по реестру избирателей

Авторы
Теги
Альвина Цаканян
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) Олег Малышев ФК Спартак Москва Юрий Семин
