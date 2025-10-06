Семин назвал неожиданным уход гендиректора «Спартака»
Уход Олега Малышева с поста генерального директора «Спартака» стал неожиданным. Об этом «РБК Спорту» заявил бывший тренер сборной России и «Спартака» Юрий Семин.
«Игроки, которые были подобраны при Малышеве, на мой взгляд, очень хорошего уровня. Наверное, были какие-то определенные ошибки. Наверное, он советовался и с тренером, и со спортивным директором. Но внимание клубу от него было очень большое. Его уход стал неожиданным для меня. Наверное, еще рано уходить, чемпионат не закончился», — сказал Семин «РБК Спорту».
Семин считает, что результаты работы Малышева в клубе являются положительными.
«Но мы же не знаем причины ухода. Может быть, он ушел из-за семейных обстоятельств, может быть, было большое напряжение. Но человек работал в «Спартаке» от души. Он большое внимание уделял развитию футбола в «Спартаке». Я в работе Малышева ничего не вижу отрицательного. Он хорошо к болельщикам относился, внимание уделял всему, что происходит в клубе. Думаю, он, наверное, еще долго не уйдет из «Спартака», — заключил он.
Малышев 6 октября покинул пост генерального директора «Спартака», который занимал с июня 2023 года. Он продолжит работу в совете директоров клуба и будет советником нового гендиректора.
В «Спартаке» отметили, что решение Малышева связано с семейными обстоятельствами.
Новым гендиректором клуба стал Сергей Некрасов.
«Спартак» после 11 туров занимает шестое место в РПЛ.
