«Спартак» объявил об уходе гендиректора
Олег Малышев покинул пост генерального директора «Спартака», который занимал с июня 2023 года, сообщила пресс-служба московского клуба РПЛ.
Малышев продолжит работу в совете директоров клуба и будет советником нового гендиректора.
В «Спартаке» отметили, что решение Малышева связано с семейными обстоятельствами.
«С лета 2023 года под его началом были проведены значительные изменения в спортивном и коммерческом блоках клуба, приняты к исполнению масштабные инфраструктурные проекты, преобразован стадион», — говорится в сообщении.
«Спартак» после 11 туров занимает шестое место в РПЛ. Главного тренера команды Деяна Станковича 19 сентября дисквалифицировали на месяц за оскорбление арбитра.
