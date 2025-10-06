«Спартак» объявил об уходе гендиректора

«Спартак» объявил об уходе Малышева с поста гендиректора

Олег Малышев останется в совете директоров клуба и будет советником нового гендиректора. Малышев занимал пост с июня 2023 года, в клубе объяснили его уход с должности семейными обстоятельствами

Олег Малышев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Олег Малышев покинул пост генерального директора «Спартака», который занимал с июня 2023 года, сообщила пресс-служба московского клуба РПЛ.

Малышев продолжит работу в совете директоров клуба и будет советником нового гендиректора.

В «Спартаке» отметили, что решение Малышева связано с семейными обстоятельствами.

«С лета 2023 года под его началом были проведены значительные изменения в спортивном и коммерческом блоках клуба, приняты к исполнению масштабные инфраструктурные проекты, преобразован стадион», — говорится в сообщении.

«Спартак» после 11 туров занимает шестое место в РПЛ. Главного тренера команды Деяна Станковича 19 сентября дисквалифицировали на месяц за оскорбление арбитра.