Овечкин приступил к тренировкам с «Вашингтоном» перед новым сезоном НХЛ

Сезон 2024/25 стартует 4 октября. 38-летний капитан «Вашингтона» 6 сентября провел первое занятие с командой

Фото: «Вашингтон Кэпиталз»

Российский форвард Александр Овечкин приступил к тренировкам в составе «Вашингтон Кэпиталз» за четыре недели до старта нового сезона НХЛ. Команда в соцсети Х опубликовала фото с капитаном команды на тренировке.

Лето Овечкин по традиции провел в России. Сезон НХЛ 2024/25 стартует 4 октября.

38-летний россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На счету форварда 853 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах. Овечкину необходимо забросить еще 42 шайбы, чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки (894).

В прошлом сезоне Овечкин забросил 31 шайбу, «Вашингтон» проиграл в первом раунде плей-офф.