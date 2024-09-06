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Овечкин приступил к тренировкам с «Вашингтоном» перед новым сезоном НХЛ

Сезон 2024/25 стартует 4 октября. 38-летний капитан «Вашингтона» 6 сентября провел первое занятие с командой
Фото: «Вашингтон Кэпиталз»
Фото: «Вашингтон Кэпиталз»

Российский форвард Александр Овечкин приступил к тренировкам в составе «Вашингтон Кэпиталз» за четыре недели до старта нового сезона НХЛ. Команда в соцсети Х опубликовала фото с капитаном команды на тренировке.

Лето Овечкин по традиции провел в России. Сезон НХЛ 2024/25 стартует 4 октября.

Тренер «Вашингтона» оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки
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Александр Овечкин

38-летний россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На счету форварда 853 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах. Овечкину необходимо забросить еще 42 шайбы, чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки (894).

В прошлом сезоне Овечкин забросил 31 шайбу, «Вашингтон» проиграл в первом раунде плей-офф.

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Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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