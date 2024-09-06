Овечкин приступил к тренировкам с «Вашингтоном» перед новым сезоном НХЛ
Российский форвард Александр Овечкин приступил к тренировкам в составе «Вашингтон Кэпиталз» за четыре недели до старта нового сезона НХЛ. Команда в соцсети Х опубликовала фото с капитаном команды на тренировке.
Лето Овечкин по традиции провел в России. Сезон НХЛ 2024/25 стартует 4 октября.
38-летний россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На счету форварда 853 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах. Овечкину необходимо забросить еще 42 шайбы, чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки (894).
В прошлом сезоне Овечкин забросил 31 шайбу, «Вашингтон» проиграл в первом раунде плей-офф.
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