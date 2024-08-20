Тренер «Вашингтона» оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки
Главный тренер клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери допустил, что Александр Овечкин сможет побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ уже в предстоящем сезоне. Его цитирует сайт НХЛ.
«Думаю ли я, что он может забросить 42 шайбы в этом году? Да, я так думаю. Я абсолютно уверен, что он способен на это. Для меня ключевым является его умение занимать хорошие позиции, чтобы получать возможности для голевых моментов. <...> Если он делает это, а я ожидаю, что он будет, не думаю, что будет преувеличением сказать, что он может забить 42 гола в его возрасте, потому что он талантливый бомбардир», — сказал Карбери.
38-летний россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На счету форварда 853 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах. Овечкину необходимо забросить еще 42 шайбы, чтобы превзойти рекорд Гретцки (894).
В прошлом сезоне Овечкин забросил 31 шайбу.
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