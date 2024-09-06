Захарова заявила о «дебилизации» спорта из-за «гендерных извращенцев»

Представитель МИД России выразила желание, чтобы спорт был для спортсменов, а не для «политических маргиналов и гендерных извращенцев», которые «ставят над собой эксперименты»

Мария Захарова (Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press)

Мировой спорт страдает от политизации и «гендерных извращенцев», заявила журналистам на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) представитель МИД России Мария Захарова.

«Это уже не политизация, а дебилизация спорта, когда путаются гендеры, когда люди, которые раньше были мужчинами, стали идентифицировать себя как женщины и идут в женские виды спорта», — цитирует Захарову «РИА Новости».

По словам представителя МИДа, спорт от этого страдает и уничтожается. Она выразила желание, чтобы спорт «был для спортсменов, а не для политических маргиналов и гендерных извращенцев».

Захарова призвала тех, кто «ставят над собой эксперименты», не разрушать мировой спорт, который «они не создавали». «Не надо тащить проблемы, в том числе и душевного нездоровья, в спорт. <...> То, что сейчас творилось на Олимпиаде в Париже, все видели. Очнулись даже те, кто был абсолютным скептиком», — заявила она.

На Олимпийских играх в Париже широкое обсуждение спортивной общественности вызвал допуск до турнира по боксу алжирки Иман Хелиф и Линь Юйтин из Тайваня, которые были дисквалифицированы Международной федерацией бокса (IBA) в 2023 году на чемпионате мира. Глава IBA Умар Кремлев заявил, что у отстраненных спортсменок гендерные тесты выявили мужской набор хромосом XY. Международный олимпийский комитет (МОК) допустил обеих на Игры в Париже, где они в итоге завоевали золотые медали.

В МОК заявляли, что гендерные тесты Хелиф и Линь не были законными, а в процессе взятия образцов возникла масса нарушений, «начиная с самой концепции и заканчивая тем, как информацию о них распространили на публике».

Первой спортсменкой-трансгендером в истории Олимпийских игр стала в 2021 году в Токио новозеландская тяжелоатлетка Лорел Хаббард. Она не смогла взять начальный вес и закончила выступления с нулем.

На Паралимпиаде в Париже впервые выступила спортсменка-трансгендер, итальянская бегунья Валентина Петрилло. На дистанции 400 м она не смогла выйти в финал, но еще предстоят забеги на 200 м.