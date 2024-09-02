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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Путин заявил, что участие трансгендеров в женских турнирах убивает спорт

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
В этом году на Олимпийских играх в Париже две спортсменки, провалившие тест на гендерное соответствие, выиграли по золоту
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Кристина Кормилицына / ТАСС)

Участие сменивших пол мужчин в женских соревнованиях напрочь убивает женский спорт, заявил президент России Владимир Путин на открытом уроке «Разговор о важном», который провел в школе № 20 имени Героев Отечества Кызыла.

«Они [трансгендеры] убивают напрочь женский спорт, просто убивают женский спорт. Ведь любой мужчина может просто объявить себя женщиной и выступить в любом виде спорта. Не дав никаких шансов женщинам занимать призовые, тем более первые, места», — сказал Путин.

Путин заявил, что участие трансгендеров в женских турнирах убивает спорт
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На Олимпийских играх в Париже широкое обсуждение спортивной общественности вызвал допуск до турнира по боксу Иман Хелиф и Линь Юйтин, которых дисквалифицировали на чемпионате мира 2023 года из-за проваленных гендерных тестов. Обе боксерши завоевали золотые медали в весовых категориях до 66 и 57 кг соответственно.

Директор Международного олимпийского комитета по коммуникациям Марк Адамс 4 августа заявил, что гендерные тесты Хелиф и Линь Юйтин не были легитимными. Он отметил, что в процессе взятия образцов была масса нарушений, «начиная с самой концепции и заканчивая тем, как информацию о них распространили на публике».

Путин в 2021-м году заявил, что в случае допуска к соревнованиям сменивших пол мужчин женский спорт перестанет существовать. Президент добавил, что сам придерживается традиционного подхода, что «женщина — это женщина, а мужчина — это мужчина».

Новозеландская тяжелоатлетка Лорел Хаббард в 2021 году в Токио стала первой спортсменкой-трансгендером в истории Олимпийских игр. Она не смогла взять начальный вес и закончила выступления с нулем.

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Альвина Цаканян
трансгендеры Владимир Путин трансгендер Иман Хелиф Линь Юйтин
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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