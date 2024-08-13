На Паралимпиаде в Париже впервые выступит трансгендер

Итальянка Валентина Петрилло выступит в беге на дистанциях 200 и 400 м в категории спортсменов с проблемами со зрением

Валентина Петрилло (Фото: Matthias Hangst / Getty Images)

Итальянская бегунья Валентина Петрилло станет первым трансгендером в истории Паралимпийских игр. Об этом сообщает The Guardian.

50-летняя спортсменка вошла в состав сборной Италии на Паралимпиаду в Париже, она выступит на дистанциях 200 и 400 м.

Петрилло, выступающая в категории спортсменов с проблемами со зрением, совершила переход в 2019 году. В прошлом году она завоевала бронзовые медали в обоих видах на чемпионате мира. До перехода Петрилло выиграл 11 национальных титулов в мужской категории.

Итальянка заявила Би-би-си, что ее участие в Играх станет «важным символом инклюзивности».

Глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс заявил, что хотя Петрилло будут рады в Париже в соответствии с текущей политикой Всемирной федерации паралимпийской легкой атлетики (World Para Athletics), но он хочет, чтобы спортивный мир выработал единую позицию в отношении трансгендеров.

Дело в том, что в различных международных федерациях свои правила в этом отношении. Так, правила World Para Athletics и Всемирной федерации легкой атлетики (World Athletics) существенно различаются. World Athletics запретила трансгендерам участвовать в соревнованиях в женской категории на международном уровне.

Новозеландская тяжелоатлетка Лорел Хаббард в 2021 году в Токио стала первой спортсменкой-трансгендером в истории Олимпийских игр. Она не смогла взять начальный вес и закончила выступления с нулем.