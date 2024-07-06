Третья ракетка России победила вторую и вышла в 1/8 финала Уимблдона

Калинская победила Самсонову и впервые в карьере вышла в 1/8 финала Уимблдона

Анна Калинская обыграла Людмила Самсонову и впервые в карьере дошла до четвертого круга Уимблдона. Ее следующей соперницей будет Елена Рыбакина или Каролина Возняцки

Анна Калинская (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Российская теннисистка Анна Калинская вышла в 1/8 финала Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

В третьем круге 25-летняя Калинская, посеянная на турнире под 17-м номером, победила соотечественницу Людмилу Самсонову (15) со счетом 7:6 (7:4), 6:2.

Ее следующей соперницей будет победитель пары Елена Рыбакина (Казахстан) — Каролина Возняцки (Дания). Калинская осталась единственной из россиянок в одиночном разряде. Ранее на Уимблдоне она не доходила дальше первого круга.

Калинская сейчас занимает 18-е место в мировом рейтинге (третья из россиянок), на ее счету пока нет завоеванных трофеев на уровне WTA. 25-летняя Самсонова — 15-я ракетка мира (вторая из россиянок), она выиграла пять титулов WTA в карьере.

В мае стало известно, что Калинская встречается с первой ракеткой мира Янником Синнером из Италии.

Уимблдон завершится 14 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £50 млн.